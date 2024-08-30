Участники «Семейного заезда» стали победителями конкурса Росмолодёжь.Гранты

На площадке арт-кластера «Таврида» в Крыму впервые собрались творческие семьи со всей России — молодые режиссеры, актеры, продюсеры, операторы, веб-разработчики, художники, сценаристы и SMM-специалисты вместе со своими детьми. Параллельно здесь прошла программа для волонтеров и работников культуры: они сформировали концепции развития добровольчества в сфере культуры на ближайшие годы. Образовательный заезд включал в себя 4 арт-школы: мини-сериалов, мобильного кино, анимации и арт-школу «Волонтеры культуры».

В рамках программы заезда состоялся конкурс Росмолодёжь.Гранты, который проводится Федеральным агентством по делам молодежи. Участники посетили индивидуальные консультации и лекции эксперта-наставника Росмолодёжь.Гранты Андрея Игошина и экспертов Мирослава Ковалёва и Юлии Игошиной, где узнали о возможностях грантовой поддержки и получили практические инструменты социального проектирования. По итогам публичной защиты экспертная комиссия рекомендовала 5 проектов к присуждению грантовых средств на общую сумму 2 210 000 рублей.

Раджап Отаев из Чеченской Республики на публичной защите представил свой проект для молодежи от 14 до 25 лет «Связь поколений», который рекомендован экспертной комиссией к присуждению грантовой поддержки в размере 900 000 рублей. Главная идея проекта — сохранение и популяризация исторической памяти о ветеранах Великой Отечественной войны из Чеченской Республики. По итогам программы, после лекций и просветительских мероприятий, участники снимут документальный многосерийный фильм.

Жительница Севастополя Ангелина Курбатова получит на создание школы спортивного волонтерства «ProКАЧАй» 800 000 рублей. В рамках проекта, который будет реализовываться в трех муниципальных округах Севастополя, 100 представителей молодежи пройдут обучение по организации спортивных событий.

«Так как я сама занимаюсь спортом, мне бы хотелось привлечь к этому как можно больше людей. В рамках моего проекта мы проведем цикл спортивных мероприятий, который соберет около 800 спортсменов и любителей ЗОЖ, привлечем тех, кто давно хотел заняться спортом, и обратим внимание на улучшение условий для систематических занятий физической культурой и спортом на сельских территориях», — поделилась Ангелина.

На релизацию идеи Елизаветы Затуло экспертная комиссия рукомендовала выделить 300 000 рублей. Девушка планирует запустить трехдневный образовательный интенсив «Архитектура тура». Участниками программы станут музейные сотрудники ИГИКМ им. Д. Г. Бурылина и музеев Ивановской области, активная молодежь города Иванова, заинтересованная в развитии регионального туризма. В рамках лекций, круглых столов и дискуссий участники обучатся основам развития туризма и создадут новые туристические продукты.

Четвертым победителем публичных защит стала Яна Шайхутдинова из Республики Татарстан. Ее проект семейных фотодней «Вылетая из гнезда» рекомендован экспертной комиссией к присуждению грантовой поддержки в размере 120 000 рублей. Проект представляет собой двухдневные фотосессии для выпускников девятых и одиннадцатых классов общеобразовательных учреждений города Казани из многодетных семей, а также для их родных.

«Проект «Вылетая из гнезда» помогает сблизить родных людей, потому что на фотосессии возникает необычайная атмосфера, раскрепощение и взрослых, и детей, а главное, что такое мероприятие укрепляет семейные узы и развивает отличную традицию — фотографироваться всем семейством. Теплые снимки будут радовать и детей, покинувших родной дом и вступивших во взрослую жизнь, и родителей, которые их отпустили», — рассказала Яна.

Экспертная комиссия конкурса поддержала и проект жительницы Ямало-Ненецкого автономного округа Анастасии Яшиной. В номинации #МЫВМЕСТЕ девушка представила проект культурного форума «Да, бро». Форум станет площадкой проведения образовательных программ для потенциальных волонтеров города Надыма, направленных на сближение единомышленников, повышение их навыков работы в команде и умения транслировать свои идеи.

«Прежде чем дать ход идее организовать форум, мы провели небольшой социологический опрос среди молодого населения города Надыма в возрасте от 14 до 25 лет и обнаружили интерес к добровольческим движениям среди потенциальной аудитории. И форум «Да, бро» направлен именно на привлечение новых волонтеров и усиление профессиональных навыков тех, у кого уже есть такой опыт», — отметила Анастасия Яшина.