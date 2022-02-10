Team Films и IVI договорились о создании сериала «Трудно быть богом» по одноименному произведению Аркадия и Бориса Стругацких

Кинокомпания Team Films совместно с онлайн-кинотеатром IVI приступают к работе над экранизацией всемирно известной культовой повести Аркадия и Бориса Стругацких — «Трудно быть богом». Сериал станет еще одним проектом в линейке IVI Originals. Продюсерами проекта выступят глава кинокомпании Team Films Теймур Джафаров и генеральный директор IVI Олег Туманов, а также Вадим Соколовский, Илья Бурец и Василий Балашов.

«Трудно быть богом» станет масштабным международным проектом с несколькими сюжетными линиями, звёздным кастингом и амбициозным воплощением.

Вадим Соколовский, директор IVI Originals: «Трудно быть богом» — экранизация легендарной книги 1963 года, которая впервые выйдет в формате сериала и будет созвучна актуальным проблемам сегодняшнего дня. «Трудно быть богом» войдет в линейку IVI Originals и будет доступен на платформе онлайн-кинотеатра. Мне кажется, это отличная новость для поклонников творчества братьев Стругацких и просто любителей хорошей фантастики».

«С юношеского возраста мечтал экранизировать произведение братьев Стругацких «Трудно быть богом». Эта повесть — квинтэссенция философии, приключений, экшена и детектива, что, на мой взгляд, должно быть интересно разному зрителю. Авторские полнометражные фильмы охватывали только малую часть произведения, никто никогда не снимал сериал. Мы хотим отразить все наполнение романа, все его аспекты. Оказалось, что сценарист сериала Андрей Золотарев, также мечтал работать с этим произведением. Замечательно, что проект осуществляет желания, и набирается воодушевлённая команда, у которой сбываются мечты», — рассказывает генеральный продюсер компании Team Films Теймур Джафаров.

Действие сюжета разворачивается в недалеком будущем. Главный герой – историк Антон – прибывает с Земли на планету Арканар вместе со своими коллегами-учеными. На условиях невмешательства в течение здешней жизни они изучают местное общество, переживающее земное средневековье. Здесь на Арканаре они — боги-наблюдатели. Но события развиваются непредсказуемо, и Антон, действующий под именем дворянина Руматы Эсторского, оказывается втянут в круговорот дворцовых интриг. Теперь в опасности он сам, его возлюбленная, товарищи и целая планета.

Сериал «Трудно быть богом» станет уникальным проектом, в котором атмосфера и смыслы легендарного первоисточника будут конвертированы в жанр социальной фантастики.

В настоящее время идут активные переговоры об участии в сериале ведущих российских режиссёров, актёров и операторов. В качестве места съемки рассматриваются уникальные локации России, Хорватии и Черногории, которые наиболее точно передадут атмосферу загадочного Арканара.

Редакция СМИ АртМосковия выражает надежду, что возможно, в обозримом будущем, кто-нибудь из кинематографистов снимет сериал по произведению братьев Стругацких «Пикник на обочине» по сюжету максимально приближенному к авторскому тексту.

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