«У вас нет депрессии. Просто вам не хватает любви»

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С 17 февраля в кинотеатрах стартуют показы самых самых… короткометражек последних лет. Показы пройдут в рамках фестиваля эротического кино «Best Erotic Shorts-3».

Я голая

«У вас нет депрессии. Просто вам не хватает любви», — говорит психолог одной из героинь сборника фильмов. И с этим надо что-то делать! Что?

Например, делать фестиваль фильмов для взрослых. С пикантными. Горячими. Честными. Страстными. Фильмами. До мурашек по телу. До дрожи колен. До фейерверков и звезд в глазах.

Организаторы фестиваля ожидают гостей в кинотеатрах с 17 февраля 2022 года!

beast erotic shorts

Мероприятия фестиваля строго 18+.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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