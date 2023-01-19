МТС запустила проект по переводу фильмов онлайн-кинотеатра KION на жестовый язык

«Далекие близкие», «Я буду жить», «Честный развод», «Непослушник», «Стендап под прикрытием» и многие другие популярные фильмы станут доступны слабослышащей аудитории.

В онлайн-кинотеатре KION появился перевод на русский жестовый язык популярных кинофильмов и мультфильмов для зрителей с нарушениями слуха. Субтитры также будут сопровождать адаптированные фильмы. Инклюзивная подборка под названием «Кино на языке жестов» с семейными фильмами уже доступна на главной странице онлайн-кинотеатра KION.

Глухие и слабослышащие взрослые и дети теперь смогут посмотреть популярные комедии, семейные фильмы, культовую анимацию и фантастику в сурдопереводом на русский жестовый язык. Для еще большего удобства инклюзивной аудитории МТС и KION сопроводили видео субтитрами.

В специальную подборку «Кино на языке жестов» на KION уже вошли популярная комедия с Александром Робаком и Агатой Муцениеце в главных ролях «Честный развод» о приключениях семейной пары; кассовая комедия «Непослушник» с Виктором Хориняком о блогере, попавшем в необычные условия; первая в России пранк-комедия «Доктор Свисток» и комедийная лента «Стендап под прикрытием» с Кириллом Нагиевым и Зоей Бербер.

Также в подборке представлены мультфильмы для юных зрителей ― канадский анимационный фильм-участник Монреальского международного детского кинофестиваля «Гоу, Феликс»; лента об оборотне, который обратился не волком, а пуделем, «100% волк» и мультфильм о достижении мечты всей жизни «Джастин и рыцари доблести».

Среди других фильмов подборки приключенческая драма «Лекарь: Ученик Авиценны», действия которой разворачиваются в Англии XI века, а также фантастическая мелодрама «Параллельные миры» о любви, которой не страшна межпланетное расстояние.

В планах МТС и онлайн-кинотеатра KION дальнейшее расширение инклюзивной подборки. Так, в скором времени она пополнится оригинальными проектами KION «Далекие близкие», «Я буду жить» и другими.

«Жестовый язык для многих слабослышащих и глухих людей является основным для повседневного общения, при этом сервисов и контента для этой целевой аудитории крайне мало. Поэтому мы считаем своей ответственностью заботу о зрителе путем трансляции инклюзивного контента. Надеемся, что наша новая подборка станет приятным поводом, чтобы слабослышащие зрители смогли проводить киновечера в кругу семьи», ― прокомментировал генеральный директор «МТС Медиа» Алексей Иванов.

«У цифровых технологий огромный потенциал для развития доступной среды, поэтому одним из направлений инклюзивной программы МТС стало создание и адаптация медиа-контента для зрителей с особыми потребностями. В арсенале наших проектов перевод на русский жестовый язык новогодних мультфильмов и более 50 серий анимационного ситкома «Простоквашино» киностудии «Союзмультфильм», создание видеоверсий кукольных спектаклей волонтерского театра МТС «Мобильный театр сказок» с сурдопереводом и субтитрами. Мы видим высокую востребованность в инклюзивном контенте и положительный отклик сообщества, поэтому масштабировали программу и адаптировали фильмы и анимацию для семейного просмотра», ― рассказала руководитель Центра МТС по социальной ответственности, разнообразию и инклюзивности Елена Серегина.

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