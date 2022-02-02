Театр «ФЭСТ» объявил о III Конкурсе режиссерских предложений «Оч смешно!»

В театре драмы и комедии «ФЭСТ» (Мытищи) стартовал III Конкурс режиссерских предложений, который в этом году носит необычное название «Оч смешно!».

В предыдущих конкурсах – «За Победу» и «18-» — выбирались проекты для постановки спектакля о войне и спектакля для подростков соответственно. На этот раз труппе театра должны быть презентованы предложения на постановку яркой комедии. Режиссер-победитель получает право реализовать свои замысел на сцене «ФЭСТа» в следующем театральном сезоне.

Конкурс проходит в три этапа:

1 февраля — 31 марта — прием заявок на участие в конкурсе.

19 — 21 апреля – представление режиссёрами материала, его обсуждение с труппой и отбор предложений для подготовки эскизов.

7 — 16 июня — репетиции и показ эскизов.

Конкурс появился в позапрошлом году, когда театр находился на самоизоляции, и поэтому первый этап проходил в виде Zoom-конференции. Однако, как и в прошлый раз, театр оставляет один из презентационных дней в онлайн-режиме, давая возможность режиссерам из других регионов принять участие в конкурсе.

В этом году конкурс проводится в партнерстве с Кафедрой режиссуры Театрального института им.Б.Щукина.

Положение конкурса опубликовано на сайте www.thefest.ru . Электронный адрес для заявок: festkonkurs@thefest.ru .

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