В Подмосковном Красногорске наградили финалистов детского музыкального конкурса народных исполнителей «МиР — Музыка и Развитие»

В Красногорском ДК «Подмосковье» завершились гала-концерт и торжественная церемония награждения победителей I международного детского музыкального конкурса народных исполнителей «МиР – Музыка и Развитие».

Конкурс «МиР – Музыка и Развитие» направлен на поиск и музыкальное развитие талантливых детей в области инструментального и вокального исполнительства. Проводился он в этом году впервые при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Продюсерского центра Александра Яковлева. Организаторы конкурса: АНО «Центр развития культуры и искусства «Азбука музыки» и Министерство культуры Московской области.

Поздравить финалистов с заслуженной победой и пожелать успехов в дальнейшем творчестве приехали официальные лица, российские артисты и представители творческих профессий: Денис и Наталья Майдановы, Александр Яковлев, Галина Ковалева, Виктор Сорокин, Роман Ломаев, и др. Гала-концерт провел Александр Олешко, заслуженный артист России.

Александр Яковлев, председатель жюри, директор конкурса «МиР», художественный руководитель Grand Melody Orchestra:

— Несмотря на сложное время, нам удалось провести конкурс с соблюдением всех необходимых мер эпидемиологической безопасности. Очень символично, что Президент объявил 2022-й — Годом культурного наследия народов России и конкурс «МиР» именно в этот год заявил о себе, о своем присутствии. Мы есть, мы живы, мы будем жить! У нас все будет круто, и мы откроем много талантливых имен.

На конкурс было подано более 3000 заявок со всей России и стран ближнего зарубежья: Московской области и Москвы, Курска, Смоленска, Омска, Воронежа, Калуги, Оренбурга, Калининграда, Тюмени, Рязани, Волгограда, Тулы, Кирова, Екатеринбурга, Орла, Челябинска, Саратова, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Белгорода, Санкт-Петербурга, Ульяновска, Казани, Пензы; Красноярского, Алтайского и Краснодарского краёв, из республик: Алтая, Марий Эл, Татарстана, Карелии, Мордовии, Башкортостана, Ханты-Мансийского автономного округа, а также Беларуси, ДНР, ЛНР, Узбекистана.

Профессиональные члены жюри оценивали творческие номера детей и подростков от 7 до 15 лет. Юные артисты показывали свои таланты по двум основным направлениям фестиваля: «Творческие коллективы» (в номинациях «Вокальные ансамбли и хоры» и «Инструментальные ансамбли и оркестры») и «Сольное исполнительство» (в номинациях «Балалайка, домра», «Баян, аккордеон, гармоника», «Гусли, цимбалы и другие национальные многострунные инструменты», «Духовые инструменты», «Народный вокал», «Скрипка» и «Ударные инструменты»).

По результатам двух отборочных туров, которые прошли в подмосковном Красногорске в финал конкурса вышли около 100 детей, среди которых солисты и участники творческих коллективов. Строгий отбор финалистов осуществляли члены профессионального жюри — музыканты и представители творческих профессий.

Денис Майданов, член жюри конкурса «МиР», заслуженный артист России, депутат Государственной Думы РФ, первый зампред комитета по культуре Государственной Думы РФ:

— Благодарим Министерство культуры Московской области и Президентский фонд культурных инициатив, благодаря которым мы сумели провести этот фестиваль. И, конечно, Александра Яковлева — идеолога фестиваля и его художественного руководителя. Более трех тысяч детей со всей страны приняли участие в нашем конкурсе. Это замечательный результат, который мы не ожидали. Изначально мы ориентировались только на Московскую область и близлежащие регионы, но конкурс вызвал огромный резонанс и стал, действительно, знаковым для России. Я уверен, мы заложили огромный фундамент для того, чтобы в следующем году «МиР» прошел еще масштабнее.

Перед церемонией награждения и гала-концертом в ДК «Подмосковье» прошла пресс-конференция, в которой участвовали:

Александр Яковлев, председатель жюри, директор конкурса «МиР», художественный руководитель Grand Melody Orchestra;

Денис Майданов, член жюри конкурса «МиР», заслуженный артист России, депутат Государственной Думы РФ, первый заместитель председателя комитета по культуре Государственной Думы РФ:

Роман Ломаев, заведующий отделом аналитики и сопровождения региональных проектов Министерства культуры Московской области;

Александр Олешко, заслуженный артист России;

Наталья Майданова, генеральный директор компании «Территория первых», генеральный директор продюсерской компании «Династия»;

Галина Ковалева, начальник управления культуры, туризма и молодежной политики городского округа Красногорск Московской обл.;

Виктор Сорокин, заслуженный артист России.

Роман Ломаев, начальник управления культуры, туризма и молодежной политики городского округа Красногорск Московской области:

— «МиР» — первый фестиваль на территории Московской области, который проходит в Год культурного наследия и позволяет объединиться всем детям обучающимся в музыкальных школах, школах искусств, домах культуры, которые занимаются разными жанрами народного творчества. Их педагоги сохраняют культуру и традицию, которые зарождались веками. Вся большая команда фестиваля «МиР» делает колоссальную работу по продвижению и сохранению этой народной культуры. Мы надеемся, что фестиваль будет развиваться, а мы со своей стороны будем его поддерживать.

Александр Олешко, заслуженный артист России:

— Если бы на нашем радио и телевидении чаще звучала та музыка, которую мы слышали на нашем замечательном концерте, то и настроение, и атмосфера в нашей стране и в нашей индустрии были бы иными. Мы не имеем права, продвигаясь в XXI век, забывать свои музыкальные и творческие традиции, которые Александр Яковлев пытается неимоверными усилиями собрать, объединить и передать новому поколению. Видно, что детям интересно жить находить себя в этой музыке. Это часть истории нашей страны. Мне очень хотелось бы, чтобы конкурс «МиР» развивался. Чтобы талантливые дети имели возможность выходить на разные площадки и предъявлять свои таланты, музыку и способности этому миру. Есть замечательное изречение: что такое традиция? Это не поклонение пеплу — это передача огня.

Галина Ковалева, начальник управления культуры, туризма и молодежной политики городского округа Красногорск Московской области:

— Мы ищем сейчас новую форму, новую подачу народной музыки. Мы понимаем, что хорошо учим детей, даем большие знания, но вопрос стоит в том, как это продвигать, чтобы большее количество молодежи увлеклось этой музыкой. Я никогда не поверю, что народная музыка — немодна. У нас нет свободных мест ни в школах, ни в кружках художественной самодеятельности, значит, это востребовано. Для того, чтобы наши музыкальные традиции продвигались и развивались, нам, действительно, нужна помощь в цифровом ресурсе. И то, что сегодня предлагает Александр Яковлев со своим проектом — решение многих этих проблем. Я очень надеюсь, что мы и дальше будем совместно работать, а фестиваль «МиР» продолжит активно расти и наберет большую хорошую аудиторию.

Наталья Майданова, генеральный директор компании «Территория первых», генеральный директор продюсерской компании «Династия»:

— Конечно не хочется, чтобы дети-победители разъехались по своим городам после завершения конкурса и о них все забыли. Раскрою небольшой секрет: после финала мы планируем реализовать цифровой проект с крутыми коллаборациями с известными российскими блогерами. Не буду пока раскрывать всю идею, но это будет точно масштабно. Планируем реализовать всероссийский проект в канун Дня народного единства. И наши дети примут участие в большом концерте совместно со звездами.

Во время торжественного концерта в ДК «Подмосковье» финалисты представили свои лучшие сценические номера. Всего Гран-при получили 15 финалистов — победителей наградили профессиональными музыкальными инструментами и комплектами микрофонов. Все участники конкурса «МиР» получили дипломы и памятные призы. Полный список победителей можно посмотреть на официальном сайте www.konkursmir.ru.

Александра Смирнова, 10-летняя финалистка конкурса «МиР», Гран-при в номинации «Балалайка, домра» в своей возрастной категории (г. Могилев, Республика Беларусь):

— Я учусь в Могилевской детской школе искусств №1 и играю на домре уже четыре года. Для конкурса «МиР» я подготовила песню «Улетай на крыльях ветра» из оперы «Князь Игорь». Конечно, я волновалась. И я очень рада, что победила в своей номинации. Здорово, что есть такой конкурс «МиР»! Спасибо большое организаторам за этот прекрасный праздник.

Гран-при конкурса «МиР»:

Семен Степанов (Московская обл., г. Видное) — ударная установка;

Евдокия Давыдова (Московская обл., г. Волоколамск) — аккордекон;

Светлана Массанина (Московская обл., г. Клин) — электробаян;

Павел Мартишин (Московская обл., г. Электросталь) — электросаксофон;

Александра Смирнова (Республика Беларусь, г. Могилёв) — домра;

Анна Батова (г. Москва) — балалайка;

Андрей Ерохин (Московская обл., г. Пушкино) — скрипка;

Елизавета Остапец (Краснодарский край, Северский р-он, ст. Северская) — микрофон;

Мария Новикова (Московская обл., г. Домодедово) — гусли;

Стефания Соболевская (Республика Беларусь, г. Минск) — комплект микрофонов для цимбал;

Иван Лушин (Московская обл., г.о. Ленинский, г. Видное) — сурдина и плеер;

Даниил Зейфистов (Смоленская обл., г.Рославль) — баян;

Ярослав Пасечников (г. Москва) — ксилофон;

Иван Хмыров и Илья Бубнов (Московская обл. г. Егорьевск) – чехлы для гитар.

Во время реализации проекта «МиР» в Подмосковье проводилась серия бесплатных мастер-классов от членов жюри по направлениям конкурса.

В соответствии с Указом N 745 Президента Российской Федерации В. В. Путина 2022 год объявлен Годом культурного наследия народов России. Его цель — популяризация народного искусства и сохранение культурных традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех народов и этнических общностей.

Подробнее о конкурсе «МиР — Музыка и Развитие» на официальном сайте www.konkursmir.ru.

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