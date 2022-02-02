Авторские иллюстрации для компании. «Ингосстрах» и Школа дизайна НИУ ВШЭ запустили совместный проект

«Ингосстрах» и Школа дизайна НИУ ВШЭ запустили совместный проект, в рамках которого студенты университета готовят авторские иллюстрации для компании. Они станут основой нового визуального стиля «Ингосстраха», некоторые изображения будут использоваться в рекламно-информационных материалах и коммуникациях.

В рамках практических занятий студенты старших курсов направления «Иллюстрация и комикс» Школы дизайна НИУ ВШЭ готовят серию иллюстраций для «Ингосстраха». Их цель — выразить эмоции, которые компания испытывает к своим клиентам, чтобы выстроить коммуникацию на особых, доверительных отношениях с аудиторией.

Проект включает в себя 57 иллюстраций на согласованные темы, каждый студент-участник проекта выполнит не менее шести работ. Для того, чтобы достичь желаемого результата и показать, как происходит работа над проектом, мы рассказываем, как идет работа над визуальным выражением месседжа компании и смысла коммуникации.

Совместный проект «Ингосстраха» со Школой дизайна НИУ ВШЭ продолжается и в будущем затронет не только работу с визуальным стилем, но и другие аспекты в рамках ребрендинга компании.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.