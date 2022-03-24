ЦТИ «Фабрика» открывает выставочный проект «Единица»

25 марта 2022 года Центр творческих индустрий «Фабрика» представляет выставочный проект «Единица» — студентов Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Преподаватель курса — художник, скульптор Хаим Сокол.

Выставка «Единица» — это размышления на тему мира, насилия и различных эффектов, производимых им.

В Древней Греции считалось, что любое число- это набор единиц. Мы ощущаем себя таким набором единиц или выражаясь современным языком, мы ощущаем себя множеством. Паоло Вирно в «Грамматике множеств» пишет: «Нет никого более изолированного, чем тот, кто чувствует непомерное давление неопределенного мира. Говоря иначе, чувство, в котором соединяется страх и тревога, касается непосредственно многих… Множество разделяет…тотальную незащищенность по отношению к миру». Сегодня наше множество напоминает скорее хор, «забытый на сцене, брошенный, предоставленный самому себе. Кто знает законы греческой трагедии, тот поймет — нет более жалкого, более раздирающего, более сокрушительного зрелища» (Мандельштам).

С другой стороны, единица — наименьшее натуральное число. Но в то же время это и базисная величина, которая берется за основу измерения. Мы хотим измерить наши чувства. Возможно, мы обретаем свою субъектность в попытке измерить свою субъективность. Какова мера отчаяния или безумия, равнодушия, жестокости? Можно сказать, что эта выставка предлагает новую систему измерения наших чувств. Нам кажется другие выставки сейчас невозможны. Больше не получится жить и мыслить, как раньше. Выбирая между молчанием и публичным высказыванием. Мы выбираем второе. Это жест сопротивления страху и беспомощности.

Участники выставки: Пантелеева Александра, Шабашова Анастасия, Савина Эрика, Виленская Анна, Байсарова Сабина, Галимова Алика, Волкоморова Ульяна, Миронов Роман, Ли Диана, Махнёва Алина, Батиева Милана, Алексеева Софья, Амбросова Анастасия, Махнёва Алина.

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