«Спящая красавица» станет подарком зрителям к 40-летнему юбилею театра «Русский балет»

12 мар­та 2021 гоад– в пред­две­рии 40-лет­не­го юби­лея Мос­ков­ско­го област­но­го госу­дар­ствен­но­го ака­де­ми­че­ско­го теат­ра «Рус­ский балет» — самый мас­штаб­ный спек­такль «Спя­щая кра­са­ви­ца» вновь будет пред­став­лен пуб­ли­ке после двух­лет­не­го пере­ры­ва. Послед­ний раз спек­такль ста­ви­ли в нояб­ре 2019 года на сцене Мос­ков­ско­го Губерн­ско­го театра.

По мне­нию экс­пер­тов, это самая гран­ди­оз­ная поста­нов­ка теат­ра: в нем заня­та прак­ти­че­ски вся труп­па теат­ра, исполь­зу­ет­ся три сме­ны деко­ра­ций. Поэто­му спек­такль ста­вит­ся исклю­чи­тель­но на боль­ших сце­нах. В Мос­ков­ской обла­сти спек­такль мож­но пред­ста­вить толь­ко на двух сце­нах: в ДК «Гага­рин» в Сер­ги­е­вом Поса­де и в ДК «Под­мос­ко­вье» в Крас­но­гор­ске. На этот раз «Спя­щая кра­са­ви­ца» сно­ва будет пред­став­лен на сцене Мос­ков­ско­го Губерн­ско­го театра.

В репер­ту­а­ре теат­ра «Рус­ский балет» шедевр П.И. Чай­ков­ско­го и Мари­уса Пети­па в поста­нов­ке народ­но­го арти­ста СССР Вяче­сла­ва Гор­де­е­ва дав­но зани­ма­ет свое почет­ное место. За эту рабо­ту маэст­ро был удо­сто­ен при­за Ассо­ци­а­ции запад­но­ев­ро­пей­ских импре­са­рио «За самую гран­ди­оз­ную поста­нов­ку 2000 года».

Испол­ни­тель­ский состав и на этот раз будет бли­ста­тель­ным и бога­тым на дебю­ты. На сцене высту­пят при­ма-бале­ри­на теат­ра заслу­жен­ная артист­ка РФ, лау­ре­ат меж­ду­на­род­но­го кон­кур­са и обла­да­тель­ни­ца при­за «Душа тан­ца» Анна Щер­ба­ко­ва. Принц Дези­ре — в испол­не­нии заслу­жен­но­го арти­ста РФ Дмит­рия Котер­ми­на. На сцене высту­пит брон­зо­вый при­зёр все­рос­сий­ско­го кон­кур­са арти­стов бале­та Ксе­ния Орёл, лау­ре­ат меж­ду­на­род­но­го кон­кур­са Матисс Лав, лау­ре­ат меж­ду­на­род­ных кон­кур­сов Нина Колос­ко­ва, заслу­жен­ная артист­ка Мос­ков­ской обла­сти Юлия Звя­ги­на. Дебю­ти­ру­ют в спек­так­ле Яро­слав Сини­цин, Анна Гон­ча­ро­ва. Вме­сте с про­фес­си­о­наль­ны­ми арти­ста­ми вос­пи­тан­ни­ки Крас­но­гор­ско­го хорео­гра­фи­че­ско­го учи­ли­ща испол­нят зна­ме­ни­тый «Вальс цветов».

Для справ­ки:

Театр был создан при Мос­ков­ской област­ной филар­мо­нии 21 мар­та 1981 года. Свою твор­че­скую жизнь театр начал с неболь­шо­го ансам­бля «Моло­дой балет», руко­во­ди­те­лем кото­ро­го стал выда­ю­щий­ся тан­цов­щик, пре­мьер Боль­шо­го теат­ра, народ­ный артист СССР Вяче­слав Гор­де­ев. В самом назва­нии зало­же­на основ­ная мис­сия теат­ра – попу­ля­ри­за­ция рус­ско­го клас­си­че­ско­го балет­но­го искус­ства, сохра­не­ние вели­ко­го насле­дия рус­ской клас­си­че­ской школы.

Мос­ков­ский област­ной ака­де­ми­че­ский госу­дар­ствен­ный театр «Рус­ский балет» име­ет бога­тей­ший репер­ту­ар, боль­шую часть кото­ро­го зани­ма­ет клас­си­че­ское насле­дие – «Лебе­ди­ное озе­ро», «Спя­щая кра­са­ви­ца», «Щел­кун­чик», «Жизель», «Золуш­ка», «Коп­пе­лия», «Дон Кихот», «Шехе­ра­за­да». Миро­вое при­зна­ние «Рус­ско­му бале­ту» при­нес­ли не толь­ко шедев­ры клас­си­че­ской хорео­гра­фии и вир­ту­оз­ное испол­ни­тель­ское мастер­ство, но так­же автор­ские поста­нов­ки худо­же­ствен­но­го руко­во­ди­те­ля теат­ра народ­но­го арти­ста СССР Вяче­сла­ва Гор­де­е­ва — от хорео­гра­фи­че­ских мини­а­тюр до пол­но­мет­раж­ных спек­так­лей самых раз­ных жан­ров, стилей.

Театр удо­сто­ен зва­ния «Луч­ший балет­ный кол­лек­тив Евро­пы», при­сво­ен­но­го ему Ассо­ци­а­ци­ей запад­но­ев­ро­пей­ских импре­са­рио. В 2020 году теат­ру при­сво­ен ста­тус Ака­де­ми­че­ско­го театра.

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