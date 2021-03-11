«Спящая красавица» станет подарком зрителям к 40-летнему юбилею театра «Русский балет»

12 марта 2021 гоад– в преддверии 40-летнего юбилея Московского областного государственного академического театра «Русский балет» — самый масштабный спектакль «Спящая красавица» вновь будет представлен публике после двухлетнего перерыва. Последний раз спектакль ставили в ноябре 2019 года на сцене Московского Губернского театра.
По мнению экспертов, это самая грандиозная постановка театра: в нем занята практически вся труппа театра, используется три смены декораций. Поэтому спектакль ставится исключительно на больших сценах. В Московской области спектакль можно представить только на двух сценах: в ДК «Гагарин» в Сергиевом Посаде и в ДК «Подмосковье» в Красногорске. На этот раз «Спящая красавица» снова будет представлен на сцене Московского Губернского театра.
В репертуаре театра «Русский балет» шедевр П.И. Чайковского и Мариуса Петипа в постановке народного артиста СССР Вячеслава Гордеева давно занимает свое почетное место. За эту работу маэстро был удостоен приза Ассоциации западноевропейских импресарио «За самую грандиозную постановку 2000 года».
Исполнительский состав и на этот раз будет блистательным и богатым на дебюты. На сцене выступят прима-балерина театра заслуженная артистка РФ, лауреат международного конкурса и обладательница приза «Душа танца» Анна Щербакова. Принц Дезире — в исполнении заслуженного артиста РФ Дмитрия Котермина. На сцене выступит бронзовый призёр всероссийского конкурса артистов балета Ксения Орёл, лауреат международного конкурса Матисс Лав, лауреат международных конкурсов Нина Колоскова, заслуженная артистка Московской области Юлия Звягина. Дебютируют в спектакле Ярослав Синицин, Анна Гончарова. Вместе с профессиональными артистами воспитанники Красногорского хореографического училища исполнят знаменитый «Вальс цветов».
Для справки:
Театр был создан при Московской областной филармонии 21 марта 1981 года. Свою творческую жизнь театр начал с небольшого ансамбля «Молодой балет», руководителем которого стал выдающийся танцовщик, премьер Большого театра, народный артист СССР Вячеслав Гордеев. В самом названии заложена основная миссия театра – популяризация русского классического балетного искусства, сохранение великого наследия русской классической школы.
Московский областной академический государственный театр «Русский балет» имеет богатейший репертуар, большую часть которого занимает классическое наследие – «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик», «Жизель», «Золушка», «Коппелия», «Дон Кихот», «Шехеразада». Мировое признание «Русскому балету» принесли не только шедевры классической хореографии и виртуозное исполнительское мастерство, но также авторские постановки художественного руководителя театра народного артиста СССР Вячеслава Гордеева — от хореографических миниатюр до полнометражных спектаклей самых разных жанров, стилей.
Театр удостоен звания «Лучший балетный коллектив Европы», присвоенного ему Ассоциацией западноевропейских импресарио. В 2020 году театру присвоен статус Академического театра.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.