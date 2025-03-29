Театр «МОСТ» объединил студенческие театральные коллективы Москвы

В Международный День Театра на Основной сцене состоялся региональный тур театрального направления фестиваля «Московская студенческая весна», который собрал около 30 талантливых студенческих коллективов городских университетов.

«День и Ночь театра в Театре «МОСТ» — это площадка старта для молодых, талантливых людей, многие из которых ещё не понимают, какое бесценное благо заключается в этой любви к театру. Они, может быть, ещё не знают, но при этом чувствуют главный завет К.С.Станиславского: «Люби искусство в себе, а не себя в искусстве», — руководитель Театра «МОСТ» Ирина Большакова.

По итогам конкурсного дня жюри, в числе которого были актрисы Театра «МОСТ» Марианна Лемешко, Юлия Вергун, Полина Шашуро и Наталия Панфёрова, единогласно выбрали победителя. Свой спектакль «Ревизор» (режиссёр Полина Ибрагимова) зрителям представит Школа Актёрского Мастерства РЭУ им. Плеханова.

Настоящим подарком для всех участников фестиваля и зрителей театра стал специальный показ спектакля «Я – Булат Окуджава» Георгия Долмазяна.

По завершении показа к теме студенческих театров всех гостей мероприятия привлекли участники круглого стола «Студенческое театральное творчество. Зачем оно?». Руководитель Театра «МОСТ» Ирина Большакова и художественный руководитель Евгений Славутин поделились воспоминаниями об истории Студенческого театра МГУ и о прочной связи и родстве с Малым театром. В оживлённом диспуте о роли студенческих театральных коллективов приняли участие также известный литературовед и писатель, профессор кафедры всемирной литературы МПГУ Евгений Жаринов, руководитель ПРОМО Вечевой орден, эксперт Росмолодёжь. Гранты Ольга Родина и директор Центра развития кампусной экосреды, доцент кафедры социальных наук и технологий Университета МИСИС Дмитрий Хорват.

«Надо забыть о том, что все, кто приходят в студенческий театр, должны стать профессионалами. Никто никому ничего не должен. Захочет стать – станет, не захочет – и так сможет быть счастливым. Неважно также, студенческий театр или не студенческий. У любого театра есть одна главная задача – дать вам бессмертие», — Евгений Жаринов.