МОСКОВСКАЯ КОМАНДА ОДЕРЖАЛА ПОБЕДУ В ФИНАЛЕ СЕЗОНА ТЕЛЕПРОЕКТА «ДЕТСКИЙ КВН»

19 июня состоялся финал сезона телевизионного шоу талантов «Детский КВН». Чемпионом сезона стала команда КВН из города Москвы «Золотой состав». Единогласным решением жюри «Золотой состав» обошел всех и в приветствии, и в конкурсе «Сказка». Участники команды Полина Савичева и Степан Емельяненко также стали победителями в номинациях «Лучшая актриса» и «Лучший актер». Этой осенью команда примет участие в «Кубке чемпионов» Детского КВН, где с ними сыграют лучшие команды за всю историю телепроекта.

Финал сезона прошел в ММЦ «Планета КВН». Текущая серия игр стартовала с ¼, в которой сыграли 32 команды из 100 участников отбора на X международном фестивале детских команд КВН. 12 из них стали участниками полуфинала, 3 – прошли в заключительный этап. В играх сезона в качестве жюри принимали участие шоумен Дмитрий Хрусталев, актриса Екатерина Скулкина, известный участник Высшей Лиги КВН Дмитрий Кожома. Выход сезона в телевизионный эфир запланирован на осень этого года. Ранее шоу талантов «Детский КВН» уже выходило на телеканалах «Карусель», «СТС» и на Первом канале.

«Я просто в шоке и абсолютно счастлив, что мы победили, я так долго этого ждал», – делится своими впечатлениями новоявленный чемпион и самый юный участник команды-победителя Максим Баринов. Команда «Золотой состав» играет с 2019 года. Руководит командой Александр Лобачев, он же с этого года является режиссером Всероссийской Юниор-Лиги КВН. Два предыдущих сезона телепроекта заканчивались для команды на этапе полуфинала, при этом практически все участники являются обладателями титулов «Лучший актер» и «Лучшая актриса». В сентябре 2021 года московский коллектив сначала выиграл Московскую Юниор-Лигу КВН, а затем уже стал обладателем гран-при Х юбилейного международного фестиваля детских команд КВН, заработав путевку в телепроект.

«Это был сложный во всех отношениях, экспериментальный, но очень интересный сезон. Мы сняли все этапы за 2,5 месяца, что в начале года казалось просто невозможным. И при всем при этом совершенно не пострадало качество игр. А финал сезона можно по праву считать одной из самых сильных и смешных игр телепроекта, за что огромное спасибо командам-участникам. Все три финалиста смогли доказать, что именно они лучшие детские команды КВН в мире. Ну и в этом году сбылась моя тайная мечта, как коренного жителя столицы. Впервые за всю историю Всероссийской Юниор-Лиги КВН, чемпионом сезона стала московская команда! Прощай сезон 2022, здравствуй новый сезон! Уже в сентябре мы узнаем участников телепроекта «Детский КВН» – 2023!», – поделилась итогами сезона Директор Всероссийской Юниор-Лиги КВН Ирина Гродзенская.

II место завоевала команда «Пушка» из города Гродно Республики Беларусь, III место в сезоне у команды «Выйди и зайди нормально!» из Ялты, Республика Крым. В номинации «Лучшая шутка» победу одержала гродненская команда.

Отбор участников нового сезона пройдет на XI Международном фестивале детских команд КВН с 12 по 19 сентября в городе Анапе. Регистрация на фестиваль доступна до 1 июля. Подробности о фестивале можно найти в официальном сообществе проекта: https://vk.com/junior_festival.

Проект «Детский КВН» реализуется Российским Союзом Молодежи, Международным Союзом КВН при поддержке Фонда президентских грантов и Министерства просвещения РФ.

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