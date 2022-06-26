Каждый год Школа дизайна НИУ ВШЭ — образовательная институция, которая готовит профессионалов креативных индустрий по актуальным направлениям дизайна и современного искусства — проводит масштабный конкурс среди нескольких тысяч своих студентов, выпускников и преподавателей на участие в итоговой выставке с общей кураторской темой. В этом году участники проекта переосмысляют действительность с позиций постгуманизма и постантропоцентризма и занимаются поисками возможностей для мирного и равноправного сосуществования всех живых существ и сущностей, населяющих нашу планету.

29 июня 2022 года в Москве открывается ежегодная итоговая выставка работ студентов, выпускников и преподавателей Школы дизайна НИУ ВШЭ «В некотором царстве».

В названии выставки «В некотором царстве» соединены два значения слова «царство». С одной стороны, это понятие из области биологии, обозначающее иерархическую ступень в научной классификации биологических видов, с другой, — метафора чудесного, сказочного мира, оптимистичного и фантастического варианта будущего, о котором кураторка выставки, Александра Кузнецова, руководительница магистратуры «Практики современного искусства» Школы дизайна НИУ ВШЭ, предложила пофантазировать участникам проекта. Выставка объединяет проекты представителей различных направлений обучения: от коммуникационного дизайна и иллюстрации до художников театра и дизайна среды, от гейм дизайна и комикса до современных художников.

Идея человека как меры всех вещей и центра вселенной была сформирована эпохами Возрождения и Просвещения, но уже в начале 70-х годов ХХ века французский философ Мишель Фуко говорит о «смерти человека», обозначая тем самым эпоху постгуманизма. Весь мир, который был ранее выстроен вокруг потребностей и желаний белого европеизированного мужчины, стал деконструироваться и перекраиваться в связи с появлением новых субъектов, ранее дескриминированных и вынесенных на периферию нашего внимания, за границы «нормального». Все эти «другие», не принимавшиеся в расчет или помещенные в позицию аномалии и бестиарности, теперь громче заявляют о себе, требуют своего места и установления иных типов взаимосвязей. Для нового мира становится характерной текучесть всех процессов, флюидность самого человека. Появляется потребность в создании новых отношений между всеми системами, образующими наш мир.

Последние несколько десятилетий исследователи, философы, художники и экоактивисты предлагают изменить нашу оптику и способы взаимодействия с миром. Человек больше не центр мира, на его месте теперь нечеловеческие агенты — грибы и плесень, бактерии и вирусы, роботы, кибераватары, цифровые сети и так далее. Благодаря новому витку развития социальных и фундаментальных наук, естествознания и современной философии эти не-человеческие сущности теперь не просто пассивные объекты или инструменты для реализации желаний и воли человека — мы признаем их акторами, способными действовать, влиять на мир и преобразовывать его. Их больше нельзя не учитывать, с ними необходимо считаться. Такая расстановка сил свидетельствует о приближение конца эпохи антропоцена — времени, когда в глобальной деятельности человека преобладали практики подчинения, колонизации и грубого, пользовательского отношения к экосистеме Земли. Подобный устаревающий подход показал себя как разрушительный и ведущий к глобальным катастрофам. Участники проекта не только размышляют об этих процессах, но и ищут возможности для новых позитивных сценариев перехода человечества в новую эру.

Анна Колмыкова

Анна Еремеева

Полина Сергеева

Не Шуайнин

Анна Костючек

Елена Власова

Екатерина Куколь, Элина Болшенкова

Анастасия Архипова

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