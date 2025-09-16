АртМосковия: регламент публикаций, оплата

5 фильмов впервые представят на Фестивале российсского кино в Бахрейне

5 фильмов впервые представят на Фестивале российсского кино в Бахрейне

Фестиваль организован РОСКИНО при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Посольства Российской Федерации в Бахрейне и Управления по делам культуры и древностей Бахрейна.

«Мы рады представить российский кинофестиваль в Бахрейне. Это отличная возможность укрепить культурные связи, показать богатство и разнообразие российского кино и открыть новые горизонты для диалога между нашими странами», — отметила Эльза Антонова, генеральный директор РОСКИНО.

Торжественная церемония открытия фестиваля состоится в столице Бахрейна, Манаме.

Фильмом открытия станет «Финист. Первый богатырь» — эпическое фэнтези, вдохновлённое народными сказаниями. Картина рассказывает о смелом богатыре Финисте, который отправляется за новыми свершениями в загадочные восточные земли, где осознает — один в поле не воин. Фильм будет показан на арабском языке с английскими субтитрами.

Также, зрители увидят ещё четыре картины:

  • «Дух Байкала» (2023, реж. Михаил Расходников) – трогательная история о мальчике, его отце и деде, которые вместе преодолевают суровую бурю на Байкале и заново обретают друг друга;
  • «Коты Эрмитажа» (2023, реж. Василий Ровенский) – анимационное приключение кота Винсента и мышонка Мориса в Эрмитаже;
  • «Красные ленты» (2024, реж. Дмитрий Белосохов) – история о смелой девочке в оккупированном Крыму 1944 года, которая сумела показать людям символ скорой победы;
  • «Хоккейные папы» (2023, реж. Андрей Булатов) – добрая семейная комедия о том, как отцы выходят на лёд, чтобы спасти детский стадион.

Кинофестиваль в Бахрейне продолжает динамичное развитие культурного обмена между двумя странами. На Петербургском международном экономическом форуме 2025 состоялась специальная сессия «Россия – Бахрейн» с участием Министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой. В 2024 году в России с успехом прошли Дни культуры Бахрейна. В 2022 году в рамках Bahrain Film Festival РОСКИНО организовало показ двух российских фильмов.

