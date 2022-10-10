«Театр Романа Виктюка» покажет легендарный спектакль «Служанки»

«Театр Романа Виктюка» 12 и 21 октября представит на сцене КЦ Меридиан легендарный спектакль «Служанки».

Пьесу Жана Жене Роман Виктюк поставил, следуя рекомендациям драматурга: все роли в ней должны исполнять только мужчины. Режиссер создал мощный вневременной «театральный ритуал» – синтез драмы, хореографии и музыки, где каждый жест, каждый поворот тела и каждая интонация работают на многократное усиление выразительности образа.

Две сестры Соланж и Клер служат в доме у Мадам. Завидуя красоте и богатству хозяйки, служанки играют в Мадам, надевая ее платья и украшения, копируя ее манеру говорить и двигаться, – и заигрываются: анонимно клевещут на любовника Мадам Месье в полицию и решают убить хозяйку, виня во всех своих несчастьях едва замечающую служанок экзальтированную женщину.

Прикоснитесь к легенде!

Фото — Полина КАПИЦА

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