Anny рассказала о буллинге, через который прошла

7 октября у Anny состоялся релиз новой песни «Прошлое», в котором Анна Бажанова рассказывает свою историю и проблему, с которой ей пришлось столкнуться в школе.

Взаимоотношения в коллективе — сложная вещь, и, к сожалению, многие в жизни проходили через такие вещи как травля и высмеивание. Однако, это не повод опускать руки и переставать верить в себя, ведь даже самые сложные моменты — это повод и возможность для роста, как профессионального, так и личностного. Именно об этом рассказывает Anny в своём новом треке, вдохновлённом личными переживаниями. Певица повествует о том, что оставила в прошлом, вместе с переживаниями и неуверенностью и о будущем, к которому она идёт уверенно и с открытым сердцем, не отрицая пройденного опыта, но опираясь на него.

Очень личная и взрослая песня призвана поддержать каждого, кто оказался в похожей ситуации, внушить оптимизм и подарить надежду, ведь ни одно переживание не длится вечно.

— Этот трек для меня очень важен, я написала его в сложный период моей жизни. Я смогла перешагнуть эту боль и идти дальше! Надеюсь, что мой пример подарит вам надежду и придаст сил для преодоления проблем во взаимоотношениях с одноклассниками! Можно просто пережить и идти дальше, оставить боль в прошлом и жить в настоящем с верой в будущее! — говорит Anny.

Трек уже доступен на всех цифровых площадках.

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