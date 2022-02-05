Фотовыставка «Камчатка: твоё невероятное приключение» открылась в «Москвариуме» на ВДНХ

4 февраля в «Москвариуме» состоялось торжественное открытие выставки «Камчатка: твое невероятное приключение», которая будет проходить на 2-м этаже океанариума до 5 марта 2022 года. Экспозиция призвана показать восхитительный мир уникальной природы Камчатского полуострова, вот уже несколько веков влюбляющий в себя каждого, кому повезет с ним встретиться.

Скалы, гейзеры и вулканы, словно гости из древних времен, смотрят на нас с 3D-фотографий. Благодаря современным технологиям создается впечатление настоящего «живого» путешествия — без утомительных перелетов и смены часовых поясов. Животный и растительный мир, природный парк «Вулканы Камчатки», Кроноцкий заповедник и Южно-Камчатский заказник предстают перед восхищенными гостями во всем своем первозданном величии.

Выставка разделена на три смысловые части. Экспозиция «Большие и уязвимые» посредством фотографий рассказывает посетителям об удивительном мире морских животных полуострова. «Заповедная природа Камчатки» — коллекция 3D-изображений, открывающая нам свободную и чистую камчатскую природу как источник древней первозданной мудрости. Экспозиция «Берингия», помимо поражающих своей красотой пейзажей, позволит прочувствовать атмосферу гонки на собачьих упряжках, без которых портрет Камчатки был бы неполным. И, конечно, уникальные снимки диких животных, давно ставших символами Камчатки — северных оленей, диких лососей, бурых медведей и лис.

На открытии выставки состоялась и встреча с экопросветителем, фотографом, блогером, создателем заповедника «Брянский лес» Игорем Шпиленком. Игорь Петрович поделился самыми яркими воспоминаниями и впечатлениями, связанными с Камчатским краем, а также историями создания самых известных своих фотографий.

«На Камчатке со мной произошло все самое яркое и значимое, что случалось в жизни. Нигде у меня так часто не подгибались ноги от восхищения перед красотой. Там можно встретить диких животных, которые при виде тебя не убегают, а продолжают жить своей обычной жизнью. Однажды я подкрадывался к северному оленю, пробираясь к нему по высокой траве, и не заметил, как наступил на спящего медведя! Неизвестно, кто больше испугался», — рассказал Игорь Шпиленок.

По завершению встречи для гостей был организован показ документального фильма «Медведи Камчатки. Начало жизни». Лента, снятая при участии Игоря Шпиленка, стала лауреатом двух десятков кинофестивалей как в России, так и за рубежом.

Работа выставки продлится до 5 марта. По субботам гостей ждут увлекательные мастер-классы, викторины, кинопоказы и лекции, посвященные Камчатке.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.