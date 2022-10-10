Весь Шекспир – в одном спектакле!

Театр кукол имени Образцова представляет первую премьеру 92-го сезона – спектакль лауреата Премии «Золотая Маска», заслуженного художника РФ Виктора Никоненко «Играем Шекспира». Он пополнит репертуар вечерних спектаклей для взрослых, таких как «Турандот» Бориса Константинова, «Старый сеньор и…» Виктора Никоненко и другие.

Любой актер мечтает о Шекспире — о своей заветной главной роли. Сыграть Ромео и Джульетту, Гамлета, Отелло, Лира и Ричарда III… И в этом спектакле артистам выпадает шанс на бенефис. Куклы вместе с актерами докажут, что им по плечу вечные шекспировские темы – любовь, смерть, актер, театр…

Зрители увидят, как проходит обычный день в театре. Артисты разминаются, поют под гитару, опытные мастера поучают молодых. Но когда они берут в руки кукол, спонтанно возникают мини-спектакли – то ли это репетиция, то ли импровизация, то ли сама жизнь. Ведь место действия – театр. Вчера, сегодня, завтра.

Авторы постановки раскрывают все многообразие играющих кукол. В каждом отрывке использованы разные системы кукол: планшетные и перчаточные, тростевые и марионетки, маски и необычные инсталляции. Даже декорация тут становится персонажем! А в «Ромео и Джульетте» столкновение двух противоположных систем кукол — это часть драматургии. И только освободившись от своих нитей и тростей, герои воспарят над сценой в танце любви.

«В нашем спектакле актеры имеют возможность осуществить свои давние мечты, сыграть любимых шекспировских персонажей, — говорит режиссер постановки Виктор Никоненко. — Но, в отличие от драматического театра, партнерами артистов здесь становятся куклы, и только при полном взаимопонимании и чуткости друг к другу возникает точный образ. Большое разнообразие систем кукол и технологических нюансов провоцирует актеров на эксперимент и импровизационность».

Первый показ 27 октября 2022 года. Продолжительность спектакля 60 минут.

Сергей Плотов, автор пьесы – драматург, поэт и актер. Создатель сценариев к популярным сериалам («Моя прекрасная няня», «Кто в доме хозяин?», «Солдаты») и более чем к двадцати мюзиклам и музыкальным спектаклям. Его пьесы идут в Театре сатиры, в Театре им. Евг. Вахтангова, в Театре мюзикла, в Московской Оперетте, в Театре Наций, в Малом театре и «Мастерской Петра Фоменко». Песни на слова Плотова звучат в спектаклях Театра кукол им. С.В. Образцова «Барон Мюнхгаузен» и «Чиполлино» (режиссёр – Екатерина Образцова). Также Сергей Плотов – один из авторов сценической версии спектакля «Старый сеньор и…» (режиссёр – Виктор Никоненко).

Виктор Никоненко, режиссер и художник-постановщик – Заслуженный художник РФ, лауреат Российской Национальной театральной Премии «Золотая Маска». Автор сценографии более 90 спектаклей в драматических, музыкальных театрах и театрах кукол в России и за рубежом. В 1984–1989 годах – главный художник Иркутского ТЮЗа им. Вампилова. В 1990–1996 годах – главный художник Пензенского театра «Кукольный дом».

Художник-постановщик ГАЦТК им. С.В. Образцова, для которого оформил постановки: «Любовь к трем апельсинам», «Некто Нос», «Аленький цветочек», «Сказка о рыбаке и рыбке» и «Сказка о царе Салтане». В качестве режиссера и художника осуществил постановки спектаклей «Старый сеньор и…» по Маркесу в Театре имени Образцова, «Алые паруса» в Дагестанском театре кукол, «Пестрая лента» в Московском детском театре теней. Участвует в российских и зарубежных выставочных проектах. Обладатель наград и премий на международных театральных фестивалях в России, Финляндии, Сербии, Иране, Хорватии, Польше и других странах.

Илария Никоненко, художник по костюмам – окончила ГИТИС по специальности «сценография» (Мастерская Виктора Архипова). Член СТД РФ, Член Московского союза художников. Создатель сценографии и костюмов к спектаклям: «Бременские музыканты» в Молодежном театр Алтая, «Аленький цветочек» в ГАЦТК им. С.В. Образцова, «Моя бедная крыша» в московском Театре Эстрады, «Старик и море» в Театре Сатиры» и другим.

Участник выставочного проекта молодых художников театра КЛИН («Боярские палаты» СТД РФ, 2012-2017), ежегодной выставки московских театральных художников «Итоги сезона» («Галерея Зураба Церетели», ГЦТМ им. А.А. Бахрушина, 2016, 2017).

Юрий Матвеев, Артем Якушенко, композиторы – российские музыканты из Сибири, широко известные как инструментальный дуэт «Белый острог». Играют в стиле рок, world music и прогрессив-джаз. Дуэт пишет музыку для театральных постановок и кинопроектов как в России, так и за рубежом. Музыканты часто гастролируют по Европе и США, а также принимают участие в престижных международных фестивалях.

Фото – Мария ЯСТРЕБОВА

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.