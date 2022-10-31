Театральный фестиваль «Новые люди»: подводя итоги, мы думаем о юбилее

Фестиваль «Новые люди», который проходил с 14 по 27 октября в Калуге, Обнинске и Москве, завершил показы спектаклей программы.

Беглецы

Зверский детектив. Логово волка

Мой дедушка был вишней

Принц в корзине

Сочинение про Стива Джобса

Транссиб

Театр в кармане

«Театральный фестиваль «Новые люди-2022» уже известный, в этом году проводится в четвертый раз. За счет гранта Президентского фонда культурных инициатив у команды получилось расширить географию проекта. Инициатива, традиционно проходящая в Калуге и Обнинске, теперь успешно реализуется на площадках Москвы. Интересный сценарий – когда региональный проект заслуженно обрел и столичный уровень. Одна из задач фестиваля – просвещение и популяризация необычных форматов современного театра», – отметил генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов на открытии фестиваля.

«Наш фестиваль всегда вызывает большой интерес у самой разной аудитории, количество которой ощутимо выросло в этом году, и, несомненно, становится событием не только регионального, но и федерального масштаба. В этом году, как мы и предполагали, спектакли посетило более 4 000 зрителей. Более того, на некоторые показы билеты были выкуплены задолго до их проведения», — отметил продюсер фестиваля Алексей Бошенков.

Завершающим спектаклем фестиваля стала постановка «Цикл волны», которую представила московская танцевальная команда «Tout le corps/Всем телом». Спектакль является победителем международной программы «ТеатрONstage», реализуемой открытым театральным пространством «Арт-Платформа», а коллектив Александра Шуйского — одной из ведущих негосударственных танцевальных компаний Москвы. Восемь молодых исполнителей двигающихся в стиле contemporary dance, легкие, пастельные костюмы и свет, будто преломляющий все оттенки воды – все это складывается в необычную пластическую арт-медитацию и завораживает зрителя, как цикличность звуковых или морских волн.

В этом году в программе было много театральных открытий. Так, например, московский театр «Домик Фанни Белл» в «Калужском театре кукол» показал маленьким зрителям и их родителям увлекательную историю «Зверский детектив. Логово волка» (реж. Павел и Данила Россомахины) с использованием современных технологий, как анимация (мультипликация), которая расширяет сценическое пространство. «Театр Вкуса» выступил со своей известной «Семейной пекарней». Автор и исполнитель Юрий Макеев рассказал о важном: о семье, традициях, памяти поколений, культуре, путешествиях, доброте и открытости. Театр Вкуса – живой театр, где актеры и зрители – части единого целого: они раскатывают тесто, нарезают масло, наслаждаются музыкой аккордеона, беседуют на «кухне», и находят общий язык.

Формат семейных спектаклей, который в этом году был важным определяющим направлением фестиваля, поддержал и воронежский «Новый театр» показами спектакля «Мой дедушка был вишней» (реж. Виктория Шаламова). Этот спектакль создан по книге итальянки Анджелы Нанетти, которая отмечена различными премиями в Италии, Германии и Франции и даже является номинантом премии Андерсена. Это удивительная история о мальчике Тонино, его семье, о необычном и даже странном дедушке, который понимает речь деревьев и верит, что «человек не умирает, пока вишневые деревья продолжают жить для него». Тонино сталкивается с разладом в семье, с одиночеством и печалью родных, но и c любовью и заботой, которые дарят ему близкие.

Особый успех у зрителей вызвал спектакль «Беглецы» от «Театра Романа Виктюка» в постановке Екатерины Корабельник. Зал стоячей овацией провожал артистов, рассказавших историю, созданную по мотивам одноименного романа Ульфа Старка.

В рамках фестиваля состоялись 37 спектаклей, которые показали 16 коллективов из 6 городов: театры «Karlsson Haus» и «Театральный проект 27» из Санкт-Петербурга», «Жёлтый Квадрат» из Екатеринбурга, «Новые театр» из Воронежа, «Мирнинский театр» из республики Саха (Якутия), коллектив «Волшебная шляпа» из подмосковного Королева, а также московские театры: «Светлые лица», «Балет Москва», «Tout le corps / Всем телом», «Домик Фанни Белл», «СНАРК», «Мастерская Дмитрия Брусникина», « Театр Новых Пьес», «Театр Романа Виктюка», независимый проект Марфы Горвиц и «Театр вкуса».

«Фестиваль состоялся – мы получили очень много положительных откликов со стороны зрителей. И пока мы подводим итоги прошедшего фестиваля уже начинается работа над следующим. Формирование программы ведется в течение всего года, это достаточно скрупулезная и энергозатратная работа. В 2023 году фестиваль отметит свой первый юбилей – 5-летие, и хочется сделать его еще более ярким и интересным, разнообразным по представленным театральным форматам, отражающим основные тенденции в искусстве», — поделился программный директор Евгений Худяков.

Проект реализован с использованием грантов, предоставленных «Президентским фондом культурных инициатив» и ООГО «Российский фонд культуры», а также при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Сайт фестиваля: https://kalugafest.com .

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.