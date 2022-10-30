В театре «ФЭСТ» подвели итоги конкурса режиссерских предложений «Оч смешно!»

22 октября 2022 года в театре драмы и комедии «ФЭСТ» были оглашены итоги конкурса режиссерских предложений «Оч смешно!» на постановку комедии. Это уже третий конкурс режиссерских предложений, проводимый в «ФЭСТе».

На конкурс, стартовавший в феврале, поступило около 35 заявок от режиссеров со всей России и из Ближнего Зарубежья. После предварительного отбора на суд труппы было представлено 20 режиссерских презентаций, из которых по итогам голосования актеров театра на эскизную часть прошли следующие проекты:

Реж. Петр Куртов (Санкт-Петербург) – И. Ильф, Е. Петров, «12 стульев»;

Реж. Антон Понаровский (Пушкино) – Дарио Фо, «Не будем платить»;

Реж. Александр Баркар(Москва)– О. Дивов, «Объекты в зеркале заднего вида»;

Реж. Анна Яковлева (Минск, Беларусь) – Славомир Мрожек, «Вдовы»;

Реж. Васецкий Игорь (Сарапул) – В. Ольховская «Хутор, престиж и котик»;

Реж. Юрий Печенежский (Москва) – А. Житковский, «Горка»;

Реж. Глеб Володин (Санкт-Петербург) – Коки Митани, «Академия смеха»;

Реж. Юлия Ванюкова (Москва) – Тэффи, «Раскаявшаяся судьба».

В июне состоялись открытые показы эскизов комедий. Труппа и зрители имели возможность высказать свое мнение и проголосовать за тот или иной эскиз. Однако окончательное решение по Положению конкурса оставалось за худруком театра Игорем Шаповаловым, который и назвал имя победителя. Им второй год подряд стал Юрий Печенежский, чья постановка пьесы И. Васьковской и Д. Уткиной «Бог ездит на велосипеде» идет с весны этого года при постоянных аншлагах.

Премьера спектакля-победителя «Горка» по пьесе А. Житковского намечена на весну следующего года.

Также Игорь Шаповалов объявил о старте нового конкурса режиссерских предложений «Дедукция» на постановку спектакля-детектива в сезоне 2023-2024 годов. Заявки на конкурс принимаются с 1 ноября.

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