«Аладдин»: Московский театр кукол представил первую премьеру сезона

«Кукольный театр – синтетическое искусство, а арабская сказка – самое лучшее воплощение для этого», – подумала я, посмотрев новый спектакль. Легенду об Аладдине, джинне, волшебной лампе знаем мы все с детства. Уметь воплотить её не только красочно, но и поучительно и красиво – дело режиссёра и художника Амира Ерманова. Надо сказать, удалось.

Спектакль – объединение и соединение театра драматического, театра поэтического, танцевального, теневого. Арабский базар полон душистых фруктов и самых разнообразных специй, которые в свою очередь, доставляют вальяжные верблюды. Всё действо разворачивается в зыбучих песках пустыни, поглощающей коварных искателей лампы. Простое жилище Аладдина сменяет узорчатый дворец султана, в котором зло и зависть иссушили лицо визиря Джафара (кукла точно передает характер персонажа).

Каждый возраст найдёт в сказке своё. Взрослый – рубаи Омара Хайяма – восточную мудрость, которая не стареет веками. Зрителя помладше увлечет проекция 2D джинна, гордыня Джафара затмит его разум, а Аладдин найдёт счастье с принцессой Будур.

Марина АБРАМОВА,

Фото – Полина КОРОЛЁВА

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