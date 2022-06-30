Театру «Санктъ-Петербургъ Опера» 35 лет

Юбилейный вечер

Камерному музыкальному театру «Санктъ-Петербургъ Опера» исполнилось 35 лет. С юбилеем коллектив и художественного руководителя, основателя театра Юрия Александрова 23 июня поздравил губернатор Александр Беглов. Глава города подчеркнул, что театр «Санктъ-Петербургъ Опера» создавался в трудное, переломное время реформ, когда не хватало средств на поддержку культуры. Но театр выстоял и стал одним из брендов Петербурга.

«Ваш театр — молодой, но он сразу завоевал известность не только в нашей стране, но и за рубежом. У него много преданных поклонников, которые не пропускают ни одной премьеры. Это главное признание и самая большая награда для артистов», — сказал Александр Беглов.

Губернатор подчеркнул, что многие спектакли можно увидеть только на сцене «Санктъ-Петербургъ Опера». Среди них — опера Доницетти «Петр I, или Невероятные приключения русского царя», партитура которой два века считалась утраченной. Эта опера была поставлена Юрием Александровым в год 300-летия Санкт-Петербурга и вошла в программу празднования 350-летия со дня рождения Петра Первого.

Александр Беглов пожелал театру новых успехов. За большой вклад в развитие культуры Санкт-Петербурга и в связи с 35-летием со дня основания Государственный камерный музыкальный театр «Санкт-Петербургъ Опера» удостоен Благодарности Губернатора Санкт-Петербурга.

Юрий Александров поблагодарил губернатора и правительство Санкт-Петербурга за поддержку, за помощь в создании и реставрации его уникальных интерьеров. «Сегодня это одна из самых красивых площадок Европы», — сказал художественный руководитель театра.

«Сначала музыка, потом слова»

К юбилейной дате театра 23 и 24 июня состоялась премьера оперы Антонио Сальери «Сначала музыка, потом слова».

Вместе с художественным руководителем и основателем театра, народным артистом России Юрием Александровым над постановкой работали режиссёр Дарья Модзалевская, дирижёр-постановщик Хетаг Тедеев, концертмейстер Ольга Митёкина и балетмейстер Васил Панайотов.

«Можно сказать, что это о закулисной жизни театра. История в „Сначала музыка, а потом слова“ представлена небанальная — в условиях крайней спешки, когда нет времени сочинять что-то новое (до премьеры остается всего четыре дня), участники спектакля пытаются подогнать имеющуюся музыку оперы-буфф к тексту оперы-сериа, который на наших глазах и сочиняется. Отсюда и название: „Сначала музыка, а потом слова“», — поделился Юрий Александров.

Опера родилась во время состязания Моцарта и Сальери, организованного императором Иосифом II. Композиторы должны были написать два произведения на один и тот же сюжет о театральном закулисье: Моцарт — на немецкое либретто Готлиба Штефани-младшего, а Сальери — на итальянское либретто Джамбаттисты Касти. Обе премьеры сыграли 7 февраля 1786 года в Шёнбрунне. Победу в состязании одержала опера Сальери.

NFT-сувенир к 35-летию

«Санктъ-Петербургъ Опера» и Chiko & Roko объединились, чтобы представить новый NFT-проект к 35-летию театра.

NFT — уникальный цифровой сертификат, который дает право владеть арт- объектом в онлайн-пространстве.

Chiko & Roko — это онлайн-платформа с NFT-игрушками, которые можно коллекционировать, не выпуская телефон из рук. Аудитория площадки — более 600 тыс. пользователей со всего мира.

Но за NFT-игрушками Chiko & Roko стоит и еще нечто большее. Они не только дают доступ к высоким технологиям, но и объединяют творческих людей со всего мира.

В честь 35-го дня рождения «Санктъ-Петербургъ Опера» была подготовлена тематическая игрушка, благодаря которой каждый желающий может стать обладателем своего первого NFT. Цифровой арт-объект получил название The Opera Cherisher — «Почитатель оперы».

«Образ сувенира доказывает, что опера — это современное искусство, с которым важно познакомиться каждому. Более того, это может быть очень увлекательно. Добавьте фигурку в коллекцию и запланируйте поход в наш театр!» — сообщается в релизе NFT-игрушки.

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С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.