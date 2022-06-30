Мойдодыр объявляет генеральную уборку, а спектакль «Наша Чукоккала» отправляется на реконструкцию

3 июля в Театре кукол С.В. Образцова состоится последний в сезоне и в обозримом будущем показ легендарного спектакля «Наша Чукоккала». Одна из самых известных постановок Сергея Образцова, которой в следующем году минет полвека, отправляется на реставрацию.

У «Нашей Чукоккалы» долгая и счастливая история. Она появилась благодаря многолетней дружбе двух необыкновенных Сказочников – Корнея Ивановича Чуковского и Сергея Владимировича Образцова. Они познакомились в 1935 году, когда Чуковский побывал на «Каштанке» Центрального театра кукол, и всю жизнь сохраняли теплые отношения, полные взаимного восхищения.

«Это человек феноменального вкуса, изумительных творческих сил и, главное, единственный. Во всем мире нет другого Образцова. Он сам изобрел свою профессию; сам создал целую отрасль искусства, и его куклы, по-моему, талантливее многих живых артистов», — писал Чуковский о Сергее Образцове.

В «Чукоккале» — знаменитом рукописном альманахе Корнея Ивановича — есть запись, сделанная Образцовым 30 марта 1957 года: «Дорогой Корней Иванович! Я очень, очень люблю Вас и очень горжусь тем, что Вы хорошо относитесь к моим куклам».

Закономерным итогом дружбы двух творческих людей стал спектакль «В гостях у Чуковского», поставленный в 1962 году. В него вошли сказки «Телефон», «Мойдодыр», «Тараканище» и «Бармалей». Артист Евгений Началов, читавший текст, ловко подражал манере и интонациям Чуковского, и многие зрители были уверены, что слышат голос самого автора. Писатель был в восторге от этого розыгрыша.

Спектакль надолго остался в репертуаре театра, прошел 114 раз, а спустя десять лет, в 1973 году, был заново поставлен в другом оформлении, обретя новое название: «Наша Чукоккала». Текст от автора в новой постановке читал сам Образцов. Но Корнею Ивановичу увидеть эту редакцию уже не удалось.

Зато её увидели тысячи юных зрителей: за 49 лет спектакль сыграли 629 раз! Причем, многие родители, смотревшие спектакль в детстве, теперь приводят на него своих сыновей и дочерей. Куклы, созданные по эскизам латвийского художника Пауля Шенхофа, – огромный Крокодил, съедающий Бармалея, неуклюжий Бегемот, Мойдодыр, у которого из крана действительно льется вода, и другие – долго радовали маленьких зрителей, дарили им смех и радость. Но теперь им нужна забота кукольных мастеров, чтобы вернуться к публике красивыми и обновленными.

Спектакль рекомендуется детям от 3 лет.

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