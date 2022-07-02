«Собачье сердце. Чудовищная история»: премьера спектакля в Булгаковском Доме

4 июля на сцене музея-театра Булгаковский Дом разразится конфликт из-за насильственного вмешательства в человеческую природу: профессор Преображенский вновь сверкнет лезвием над чувствительным и гуманным собачьим сердцем. В рамках фестиваля-лаборатории «Новое Прочтение. Классика на все времена» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив в музее-театре «Булгаковский Дом», состоится премьера нового спектакля по мотивам произведения Михаила Булгакова.

«Постановка «Собачье сердце. Чудовищная история» отразит одно из самых необычных произведений великого писателя, запрещенным через 3 месяца после выхода в свет в 1925. Напечатано оно было только в 80-х годах ХХ века. Наше театральное пространство всегда открыто инициативам, направленным на популяризацию наследия Булгакова, особенно, среди молодежи» — рассказывает Наталья Склярова — куратор творческой лаборатории «Прочтение», исполнительный директор музея-театра «Булгаковский Дом», член Союза Театральных Деятелей РФ, член международного союза музеев.

Режиссером спектакля стал театральный деятель, художественный руководитель Музея-театра Булгаковский Дом, режиссер и сценарист Сергей Алдонин.

«Бессмертные произведения Булгакова — неисчерпаемый источник вдохновения. Оживлять его героев, знакомить их со зрителем, быть ключом к двери в мир писателя, актуализируя тему, поднятую так много лет назад, но настолько острую и сегодня — это творчество злободневное и необходимое сейчас. Магия театра способна добраться до самых отдаленных уголков человеческой души и разобраться в вечных вопросах, которые внутренний голос произносит все реже» — рассказывает режиссер и художественный руководитель спектакля-променада Сергей Алдонин.

Народный артист РФ Владимир Стеклов, актер Изнаур Орцуев и молодые актеры предстанут перед зрителем в образах, созданных автором произведения, идеи которого гласили, что любое насильственное вмешательство будет иметь последствия, как в политической истории, так и в истории природы. Это и произойдет с профессором Преображенским, который, не принимая и критикуя новую власть пролетариата, сам совершает грубую ошибку. Он, экспериментируя над животным, созданным природой, внедряясь в ее законы, получает недочеловека, который сам становится страшнее новой политической силы, становясь убийцей сразу двух форм жизни.

«Постановка стала результатом творческой работы в процессе фестиваля-лаборатории «Новое Прочтение. Классика на все времена», стартовавшего впервые в стенах музея-театра Булгаковский Дом и уже предлагающий аудитории качественные творческие продукты. Это вторая премьера в рамках фестиваля и на этот раз, она совмещает в себе и ход политических передряг, и заботу о духовном содержании человека, и печаль об опасности научных экспериментов с природой, и всегда неминуемый ответ природы на беспринципность человеческих действий» — рассказывает Ольга Мунтян, автор идеи фестиваля, генеральный директор продюсерского центра «Яркие игры».

Спектакль — читка включает в себя и пластические номера, созданные хореографом Артуром Ощепковым, несущие время эпохи и абсурдность тех перемен: пролетарская зарисовка, операционная в духе Герберта Уэллса, сон собаки в мечтах об идеальной жизни.

Сердце собаки, более чувственное и бескорыстное, чем сердца тех людей, кто приходят к власти. И, получив человеческий гипофиз, профессор прибавляет к нему еще и звериную сущность, с которой бороться уже невозможно. Булгаков должен был написать в финале смерть профессора Преображенского от инфаркта от осознания, что он сотворил! Но, что случится с героями, зрители увидят в день премьеры.

Когда? 4 июля в 19.00.

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