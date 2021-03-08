ASKERI GALLERY встретила свой первый 5‑летний юбилей выставкой Кван Йонг Чана

4 марта ASKERI GALLERY отметила свое пятилетие, представив впервые в России персональную выставку всемирно известного корейского художника Кван Йонг Чана. Выставка прошла при поддержке косметической компании Erborian.
Гостей встречала владелица галереи Полина Аскери в платье из новой коллекции VIKA GAZINSKAYA в светло-зеленых тонах, вскоре к Полине присоединилась Ангелина Аскери в костюме от того же дизайнера в бело-розовых тонах.
Первыми поздравить Полину приехали Марина и Александр Раппопорты, Вика Газинская, Дина Немцова, Александр Чигиринский, Сара Виниц, Андрей Малахов, Евгений Заболотный, Ирина Чайковская, Евгения Милова, Константин Андрикопулос, Марк Гарбер, Ксения Чилингарова, Надежда Сысоева, Елена Блиновская, Виктория Берман, Ирина Йовович, Сандра и Эстер Абнер, Виктория Полякова, певица Полина, Лидия Александрова, Ольга Груздева, Евгения Маркова, Ясмина Муратович, Анвар Гаджиев, Дмитрий Дудинский, Ольга Панченко, Илона Кесаева и Виктор Пивоваров, Наталья Максимова, Татьяна Геворкян, Лена Фейгин и Ян Яновский, Софья Троценко, Халед Джамиль, Александр Четвериков с супругой и многие другие...
Гости с большим интересом изучали яркие и узнаваемые работы Кван Йонг Чана из серии AGGREGATIONS. В нее вошли объекты, созданные в уникальной авторской технике, состоящие из множества небольших треугольников, завернутых в шелковичную бумагу, окрашенную чаем или пигментом. Произведения Кван Йонг Чана находятся в таких собраниях, как Музей Виктории и Альберта, Лондон, Фонд Рокфеллера и Организация Объединенных Наций, Нью-Йорк; Филадельфийское общество, Пенсильвания, США, Национальный музей современного искусства и Сеульский музей искусств, Южная Корея.
В своей речи на открытии Полина Аскери поблагодарила всех гостей за поддержку и сказала: «В 2021 году наша галерея отмечает свой первый юбилей. Нам исполняется 5 лет. Оглядываясь назад, мне кажется, что мы прошли длинный путь, участвуя в международных ярмарках по всему миру, открыв более 50 выставок, организуя благотворительные акции. Каждый из проектов был ярким и незабываемым. Мы стали активными участниками культурной политики, представляя российских художников за рубежом и международных звезд в России. Однако, заглядывая вперед, я понимаю, сколько интересных событий ждет ASKERI GALLERY в будущем. Первой выставкой юбилейного года станет показ произведений южнокорейского художника Кван Йонг Чана, которую мы рассматриваем как шаг на пути к большому проекту этого же автора в Московском музее современного искусства MMOMA».
В экспозицию вошло около 10 масштабных объектов Кван Йонг Чана, созданных из «фирменных» бумажных треугольников. Эта форма отсылает к детскому воспоминанию Кван Йонг Чана о том, как хранились лекарственные травы в кабинете местного врача: похожие свертки свисали с потолка. На кулечках были написаны рецепты, прочесть которые могли далеко не все. Каждое лекарство действовало на людей по-разному: что-то было спасением, а что-то смертельным ядом. Важной составляющей являлись подписи, которые надо было прочесть, чтобы продать лекарство. Представленные в экспозиции произведения Кван Йонг Чана напоминают композиции из «свертков» лекарственных трав, каждый из которых является определенным источником информации. При ближайшем рассмотрении треугольники исписаны корейскими и китайскими иероглифами из старых документов и записей.
Гости вернисажа, который продлился четыре часа, уходили с подарками от Erborian корейско-французского бренда, концепция которого основана на лучших достижениях традиционной корейской фармакологии и высоких технологиях современности. Неустанно совершенствуясь, Erborian воплощает то, к чему стремились многие — соединяет многовековые тайны азиатского ухода за кожей в удобной и современной форме, создавая невероятные, ни на что не похожие средства «умной красоты». Главная гордость бренда – это ультралегкие деликатные текстуры и высокоэффективные безопасные формулы.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.