ASKERI GALLERY встретила свой первый 5‑летний юбилей выставкой Кван Йонг Чана

4 мар­та ASKERI GALLERY отме­ти­ла свое пяти­ле­тие, пред­ста­вив впер­вые в Рос­сии пер­со­наль­ную выстав­ку все­мир­но извест­но­го корей­ско­го худож­ни­ка Кван Йонг Чана. Выстав­ка про­шла при под­держ­ке кос­ме­ти­че­ской ком­па­нии Erborian.

Гостей встре­ча­ла вла­де­ли­ца гале­реи Поли­на Аске­ри в пла­тье из новой кол­лек­ции VIKA GAZINSKAYA в свет­ло-зеле­ных тонах, вско­ре к Полине при­со­еди­ни­лась Анге­ли­на Аске­ри в костю­ме от того же дизай­не­ра в бело-розо­вых тонах.

Пер­вы­ми поздра­вить Поли­ну при­е­ха­ли Мари­на и Алек­сандр Рап­по­пор­ты, Вика Газин­ская, Дина Нем­цо­ва, Алек­сандр Чиги­рин­ский, Сара Виниц, Андрей Мала­хов, Евге­ний Забо­лот­ный, Ири­на Чай­ков­ская, Евге­ния Мило­ва, Кон­стан­тин Анд­ри­ко­пу­лос, Марк Гар­бер, Ксе­ния Чилин­га­ро­ва, Надеж­да Сысо­е­ва, Еле­на Бли­нов­ская, Вик­то­рия Бер­ман, Ири­на Йово­вич, Санд­ра и Эстер Абнер, Вик­то­рия Поля­ко­ва, певи­ца Поли­на, Лидия Алек­сан­дро­ва, Оль­га Груз­де­ва, Евге­ния Мар­ко­ва, Ясми­на Мура­то­вич, Анвар Гаджи­ев, Дмит­рий Дудин­ский, Оль­га Пан­чен­ко, Ило­на Кеса­е­ва и Вик­тор Пиво­ва­ров, Ната­лья Мак­си­мо­ва, Татья­на Гевор­кян, Лена Фей­гин и Ян Янов­ский, Софья Тро­цен­ко, Халед Джа­миль, Алек­сандр Чет­ве­ри­ков с супру­гой и мно­гие другие...

Гости с боль­шим инте­ре­сом изу­ча­ли яркие и узна­ва­е­мые рабо­ты Кван Йонг Чана из серии AGGREGATIONS. В нее вошли объ­ек­ты, создан­ные в уни­каль­ной автор­ской тех­ни­ке, состо­я­щие из мно­же­ства неболь­ших тре­уголь­ни­ков, завер­ну­тых в шел­ко­вич­ную бума­гу, окра­шен­ную чаем или пиг­мен­том. Про­из­ве­де­ния Кван Йонг Чана нахо­дят­ся в таких собра­ни­ях, как Музей Вик­то­рии и Аль­бер­та, Лон­дон, Фонд Рок­фел­ле­ра и Орга­ни­за­ция Объ­еди­нен­ных Наций, Нью-Йорк; Фила­дель­фий­ское обще­ство, Пен­силь­ва­ния, США, Наци­о­наль­ный музей совре­мен­но­го искус­ства и Сеуль­ский музей искусств, Южная Корея.

В сво­ей речи на откры­тии Поли­на Аске­ри побла­го­да­ри­ла всех гостей за под­держ­ку и ска­за­ла: «В 2021 году наша гале­рея отме­ча­ет свой пер­вый юби­лей. Нам испол­ня­ет­ся 5 лет. Огля­ды­ва­ясь назад, мне кажет­ся, что мы про­шли длин­ный путь, участ­вуя в меж­ду­на­род­ных ярмар­ках по все­му миру, открыв более 50 выста­вок, орга­ни­зуя бла­го­тво­ри­тель­ные акции. Каж­дый из про­ек­тов был ярким и неза­бы­ва­е­мым. Мы ста­ли актив­ны­ми участ­ни­ка­ми куль­тур­ной поли­ти­ки, пред­став­ляя рос­сий­ских худож­ни­ков за рубе­жом и меж­ду­на­род­ных звезд в Рос­сии. Одна­ко, загля­ды­вая впе­ред, я пони­маю, сколь­ко инте­рес­ных собы­тий ждет ASKERI GALLERY в буду­щем. Пер­вой выстав­кой юби­лей­но­го года ста­нет показ про­из­ве­де­ний южно­ко­рей­ско­го худож­ни­ка Кван Йонг Чана, кото­рую мы рас­смат­ри­ва­ем как шаг на пути к боль­шо­му про­ек­ту это­го же авто­ра в Мос­ков­ском музее совре­мен­но­го искус­ства MMOMA».

В экс­по­зи­цию вошло око­ло 10 мас­штаб­ных объ­ек­тов Кван Йонг Чана, создан­ных из «фир­мен­ных» бумаж­ных тре­уголь­ни­ков. Эта фор­ма отсы­ла­ет к дет­ско­му вос­по­ми­на­нию Кван Йонг Чана о том, как хра­ни­лись лекар­ствен­ные тра­вы в каби­не­те мест­но­го вра­ча: похо­жие сверт­ки сви­са­ли с потол­ка. На кулеч­ках были напи­са­ны рецеп­ты, про­честь кото­рые мог­ли дале­ко не все. Каж­дое лекар­ство дей­ство­ва­ло на людей по-раз­но­му: что-то было спа­се­ни­ем, а что-то смер­тель­ным ядом. Важ­ной состав­ля­ю­щей явля­лись под­пи­си, кото­рые надо было про­честь, что­бы про­дать лекар­ство. Пред­став­лен­ные в экс­по­зи­ции про­из­ве­де­ния Кван Йонг Чана напо­ми­на­ют ком­по­зи­ции из «сверт­ков» лекар­ствен­ных трав, каж­дый из кото­рых явля­ет­ся опре­де­лен­ным источ­ни­ком инфор­ма­ции. При бли­жай­шем рас­смот­ре­нии тре­уголь­ни­ки испи­са­ны корей­ски­ми и китай­ски­ми иеро­гли­фа­ми из ста­рых доку­мен­тов и записей.

Гости вер­ни­са­жа, кото­рый про­длил­ся четы­ре часа, ухо­ди­ли с подар­ка­ми от Erborian корей­ско-фран­цуз­ско­го брен­да, кон­цеп­ция кото­ро­го осно­ва­на на луч­ших дости­же­ни­ях тра­ди­ци­он­ной корей­ской фар­ма­ко­ло­гии и высо­ких тех­но­ло­ги­ях совре­мен­но­сти. Неустан­но совер­шен­ству­ясь, Erborian вопло­ща­ет то, к чему стре­ми­лись мно­гие — соеди­ня­ет мно­го­ве­ко­вые тай­ны ази­ат­ско­го ухо­да за кожей в удоб­ной и совре­мен­ной фор­ме, созда­вая неве­ро­ят­ные, ни на что не похо­жие сред­ства «умной кра­со­ты». Глав­ная гор­дость брен­да – это уль­тра­лег­кие дели­кат­ные тек­сту­ры и высо­ко­эф­фек­тив­ные без­опас­ные формулы.

укра­ли