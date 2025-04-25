Театры шести городов Сибири и Дальнего Востока стали победителями Десятого конкурса «Полюс. Золотой сезон»

Объявлены итоги Десятого театрального конкурса «Полюс. Золотой сезон». По решению экспертного жюри в шорт-лист вошли постановки восьми театров из Сибири и Дальнего Востока.

Оценку спектаклей взяли на себя члены экспертного совета фестиваля «Территория. Иркутск», ведущие деятели российского театрального и современного искусства, проводники новейших культурных инициатив: театральный критик, театровед, заместитель руководителя службы внешних коммуникаций и развития Электротеатра Станиславский Кристина Матвиенко; театровед, театральный критик, преподаватель кафедры истории зарубежного театра ГИТИСа Анастасия Паукер; театровед, кандидат исторических наук, доцент кафедры режиссуры и мастерства актера Хабаровского государственного института культуры, эксперт и член жюри фестивалей «Золотая Маска», «НовоСибирский транзит», региональных театральных фестивалей Анна Шавгарова.

Среди спектаклей-победителей представлены постановки по мотивам классической драматургии, пьесы современных авторов и экспериментальные работы. Режиссеры использовали совершенно разные стилистические приемы и сценические находки, но все конкурсные работы объединяет внимание к движениям человеческой души.

В спектакле «Кукольный дом» режиссер Артём Устинов (Магаданский музыкальный и драматический театр, Магадан) обратился к современной классике и вечному конфликту между личной свободой и долгом. Переживания главной героини подсвечивают острые вопросы отношений внутри семьи, компромиссов и лжи, жертвенности и настоящей любви.

«Пучина» режиссера Арсения Мещерякова (Городской драматический театр, Шарыпово, Красноярский край) — постановка одной из самых глубоких и мудрых пьес А. Н. Островского. Это история человеческой души, слабой и доброй, тонущей в пучине житейского моря. Тема резонирует с переживаниями и ощущениями современного человека. Кроме того, Арсений Мещеряков при помощи музыки и современного подхода к тексту популяризирует наследие Островского среди молодого поколения зрителей.

Постановка «Сторож» режиссера Ильи Зайцева (Городской драматический театр «Поиск», Лесосибирск, Красноярский край) погружает зрителя в мрачную атмосферу пьесы британского драматурга Гарольда Пинтера. Наряду с главным персонажем полноценным действующим лицом в ней становится комната — она служит и убежищем для фантазий, и тюрьмой, изолирующей человека от других. Так режиссер поднимает актуальную тему бегства от реального мира и задается вопросом, не слишком ли высока цена за такой побег.

Трагикомедия «Джинджер и Фред. Несостоявшееся шоу» режиссера Ярослава Жевнерова (Красноярский театр юного зрителя, Красноярск) не только мастерски переносит на театральную сцену сюжет культового фильма Федерико Феллини, но и во всех красках раскрывает тему старения. Герои спектакля — звезды первой величины, однако время беспощадно даже к ним. Как принять перемены в себе и в мире — вот главный вопрос, которым вслед за персонажами задаются и зрители.

Спектакль «Детали» режиссера Владимира Лопаева (центр современного танца «Профессиональное движение», Иркутск) предлагает посмотреть на человека как на конструктор или мозаику, в которой важна даже самая маленькая деталь. Это становится особенно очевидным, когда люди взаимодействуют друг с другом. Раскрывая свою историю без слов, исключительно при помощи жестов, поз и движений, режиссер подводит к главной мысли: мы все взаимосвязаны, мы – детали огромного мира.

Драма «Дети» режиссера Андрея Шляпина (Иркутский академический драматический театр им. Н. П. Охлопкова, Иркутск) создана на основе тургеневского романа «Отцы и дети». Однако зрителей ждет сюрприз: здесь нет никакого конфликта поколений, есть только человеческий смысл и близкие каждому темы любви, родства, дружбы. Именно эти «детские» чувства позволяют заполнить внутренний мир любого, даже самого взрослого человека. Альтернатива им — пустота, и она ужасна.

Инклюзивный театр «Алгыс» («Благословение», Якутск) вошел в шорт-лист со спектаклем «Дневники Джидду Кришнамурти» режиссера Лены Гримм. Постановка подчеркивает уникальность души каждого человека и утверждает ценность личного восприятия мира. В спектакле участвуют люди с особым взглядом на нашу реальность: 14 молодых людей с ОВЗ, в том числе передвигающиеся на коляске, с синдромом Дауна и ментальными нарушениями.

В число лучших вошел спектакль «ХУЛИганки» — режиссерская работа Стаса Мана для молодежного камерного театра «Подвал» (Иркутск). Это откровенный рассказ двух девчонок о жизни на улице, в которой много приключений, адреналина, но еще больше одиночества. Стоит ли искать выход? И какова будет его цена? В ходе исповеди-провокации героини не раз обращаются с этими вопросами к залу, который играет роль группы поддержки.

Виктория Васильева, директор по связям с общественностью компании «Полюс»:

«Мы поздравляем победителей десятого конкурса «Полюс. Золотой сезон». Юбилейный сезон стал рекордным по количеству заявок и продемонстрировал высокий уровень постановок. Это значит, что конкурс выступает драйвером развития театрального искусства в регионах присутствия компании «Полюс». По традиции победители примут участие в фестивале современного искусства «Территория. Иркутск», где их ждет насыщенная профессиональная программа, обмен опытом с коллегами, множество интересных открытий и свежих идей. А иркутские зрители смогут увидеть спектакли из разных регионов и открыть для себя новые постановки».

Юбилейный сезон стал рекордным по количеству заявок: вниманию жюри представлено 70 спектаклей 63 профессиональных театров, молодежных творческих объединений и любительских трупп из регионов присутствия золотодобывающей компании «Полюс»: Красноярского и Хабаровского краев, Республики Саха (Якутия), Иркутской и Магаданской областей.

Прием заявок проходил с 15 января по 17 марта. По условиям конкурса, претенденты на победу должны были прислать видеозапись спектакля для взрослой аудитории и анкету с описанием социальной миссии коллектива. В этом сезоне театры вдохновлялись русской и зарубежной классикой, пьесами современных авторов, активно использовали в своих постановках новые стилистические приемы, музыку, этнографические элементы.

Театры-победители разделят между собой грант в размере 7 млн рублей. Часть грантовых средств пойдет на оплату дороги на фестиваль современного искусства «Территория. Иркутск», который пройдет с 5 по 11 июня 2025 года. Оставшиеся средства коллективы смогут потратить по своему усмотрению: на приобретение и ремонт декораций и реквизита, оформительские работы, организацию гастролей, профильные мероприятия и образовательные программы для своих сотрудников. По случаю юбилейного конкурса почти все спектакли из шорт-листа будут представлены широкой публике на фестивале «Территория. Иркутск». Коллективы всех театров-победителей примут участие в обучающих мастер-классах для специалистов в сфере театрального искусства.

Екатерина Якимова, директор Фонда развития культуры и современного искусства «Территория»:

«Десять лет «Золотого сезона» — это не просто юбилей, а свидетельство того, как театр становится языком, который объединяет Сибирь и Дальний Восток. Каждый спектакль-победитель — это не только мастерство, но и честный разговор о самом важном: о человеческой душе, ее страхах и порывах. Особенно ценно, что среди лауреатов — инклюзивные проекты и народные театры: искусство действительно становится территорией без границ. В июне в Иркутске мы вместе увидим, как эти истории продолжат жить — уже на другой сцене и для новых зрителей».

Третий год подряд в рамках конкурса «Полюс. Золотой сезон» проходил открытый набор на профессиональную программу фестиваля молодых специалистов сферы культуры и искусства из регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока в возрасте от 18 до 35 лет, заинтересованных в создании творческих проектов и повышении квалификации. Участники, прошедшие отбор по системе Open Call, получат гранты на оплату перелета до Иркутска и обратно и смогут принять участие в обучающих мероприятиях фестиваля «Территория. Иркутск».

Фестиваль «Территория. Иркутск» — совместный проект Фонда развития культуры и современного искусства «Территория», Московского музея современного искусства (ММОМА) и крупнейшей российской золотодобывающей компании «Полюс». Предоставляя площадки талантливым театральным коллективам, проект способствует развитию культурной жизни Сибири и Дальнего Востока.