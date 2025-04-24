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Якутия продолжит производство патриотического кино

editor
By editor
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премьера к/ф алдан
Фото © Андрей Сорокин, ЯСИА

Якутские кинематографисты продолжат производство патриотических фильмов. Об этом сообщил глава республики Айсен Николаев во время пресс-показа художественного фильма «Алдан». В мероприятии, которое прошло в Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня», глава региона принимал участие через видеосвязь.

«Алдан» стал совместным межрегиональным кинопроектом Якутии и Запорожской области. Фильм выйдет на большие экраны 1 мая. Сюжет картины основан на реальных событиях, а прототипом главного героя стал Николай Потапов — кавалер ордена Мужества, заместитель командира медицинского взвода, военный врач 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, генеральный директор «ИТ-школы ExpoSkills» и геймдев-студии «Криолит геймс».

Глава Якутии отметил своевременность и необходимость картины.

«Сегодня мы ведем борьбу не только на полях сражений — идет настоящая идеологическая война, и особенно важно противостоять информационной атаке на нашу страну. Фильм «Алдан», основанный на реальных событиях, — один из первых полнометражных проектов, посвящённых этой тематике. Уверен, такие фильмы нужны, ведь они помогают сохранить правду, укрепляют дух и передают ценности, за которые борются наши герои. Мы в Якутии всегда с уважением относимся к подвигам защитников Отечества, и для нас участие в создании этого фильма — это не просто культурный проект, это личная история и важный вклад в общее дело», — сказал Айсен Николаев.

В качестве примера для сценария нового кино он привел историю якутянина Андрея Григорьева с позывным Тута, победившего врага в рукопашной схватке и прославившегося на весь мир, а также истории других героев спецоперации.

«Мы, конечно же, планируем и дальше снимать патриотическое кино. Примеров для сценариев много. Взять ту же историю Андрея Григорьева. Такие примеры вдохновляют, и, я уверен, они должны прозвучать на всю страну», — сказал Айсен Николаев.

О готовности продолжить совместные патриотические проекты заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. В свое время он поддержал инициативу Айсена Николаева о съемках «Алдана».

«Это первый, но точно не последний наш совместный проект. Мы и дальше будем снимать и показывать правду о героизме наших ребят, защищающих Родину. Этот фильм основан на реальных событиях, это результат межрегионального сотрудничества Якутии и Запорожской области, и я думаю, что такие инициативы должны развиваться. Наша цель, чтобы дети видели войну только по телевизору, как часть истории, но знали правду и помнили своих героев», — подчеркнул Евгений Балицкий.

В пресс-показе приняли участие представители властей регионов, съемочная группа, общественные деятели. После сеанса прошла открытая дискуссия, в которой приняли участие Николай Потапов, ставший прототипом главного героя, актеры Джефф Монсон, Илья Яковлев, Луис Пьер Бруно, продюсер картины Данила Куликов, режиссер ленты Дмитрий Кольцов, ранее снявший один из самых популярных современных фильмов о войне – «Рядовой Чээрин».

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