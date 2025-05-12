Пятый канал – двигатель перемен в сфере культуры благотворительности в России

Проекты «День добрых дел» и «День ангела» изменили жизни тысяч людей. Одним детям они помогают найти любящих родителей и семью, а другим — получить дорогостоящее лечение. За время существования этих уникальных программ отношение к благотворительности принципиально изменилось. Теперь с уверенностью можно сказать, что почти каждый человек в нашей стране помогает другим. Сформировалась новая привычка взаимопомощи и небезразличия к чужой беде. Доступность, прозрачность и простота участия в благотворительных акциях сделала их очень популярными.

Благотворительная акция Пятого канала «День добрых день» отметила десятилетний юбилей в эфире в феврале этого года. 20 апреля свой день рождения праздновала еще одна социальная программа – «День ангела». Значимые для проектов даты стали поводом задуматься над важным вопросом – как изменилось отношение общества и медиа за это время к таким актуальным проблемам, как благотворительность, сиротство и усыновление. Насколько СМИ могут влиять на формирование общественного мнения, задавать новые стандарты того, как телевизионный формат создает инфраструктуру участия для фондов и зрителей.

Недавно проведенное исследование показало, что Пятый канал стал первопроходцем в благотворительных проектах на телевидении.

Масштабное и серьезное исследование было проведено с использованием методов цифровой и традиционной социологии, аналитики больших данных, оценок контента различными аудиториями. Такая комбинация позволила получить структурное понимание влияния проектов Пятого канала на отношение общества к социальной тематике.

Алина Кабаева, председатель совета директоров НМГ, глава Благотворительного фонда Алины Кабаевой — генерального партнера программы «День ангела»:

— Благотворительные проекты «День добрых дел» и «День ангела» на Пятом канале — это замечательные программы, которые вдохновляют людей на добрые поступки и помогают создавать атмосферу тепла и заботы, настоящая находка для всех, кто верит в силу доброты и взаимопомощи. Вы воодушевляете людей делать мир лучше, даря надежду и поддержку тем, кто в этом нуждается. Желаю этим замечательным проектам дальнейших успехов и много счастливых моментов в эфире! Пусть каждый новый выпуск будет наполнен светом и добротой!

Именно команда Пятого 12 лет назад предложила инновационный формат, не имевший аналогов ранее. Впоследствии подобные программы начали появляться и на других телеканалах, как в сезонном, так и в постоянном формате.

Благотворительные проекты начали выходить в эфире Пятого канала еще в 2013 году. Первой стала программа «День ангела». Первой стала программа «День ангела». В то время тема помощи детям имела стихийный характер. Задачей канала стало изменение отношения к благотворительности через простые и увлекательные сюжеты. Они не должны были вызывать жалость у телезрителей, а, наоборот, демонстрировать, что ни болезнь, ни отсутствие семьи не становятся препятствиями для детского счастья.

Благотворительная акция «День добрых дел» выходит в эфире Пятого канала каждый четверг. В каждом выпуске ведущие и корреспонденты рассказывают историю ребенка, которому требуется срочная помощь. В акции также участвуют известные люди: певцы, актеры, спортсмены. Они стремятся донести важное сообщение: «Помогите сейчас. Завтра может быть поздно». Для того чтобы сделать пожертвование, достаточно отсканировать QR-код или отправить короткое СМС на указанный в сюжете номер.

За время существования акции в фонды-партнеры поступило более пяти миллиардов рублей. Проект начинался как адресная помощь одному ребенку. Но, поскольку Пятый посчитал посыл акции важным, он развил ее до масштабов всей страны. Простые истории, которые выходят в эфире, вдохновляют людей на участие.

Еще один благотворительный проект — «День ангела». Его герои — дети, которые остались без попечения родителей. Их главное желание — иметь дом, родных и близких. Взамен они готовы дарить любовь и тепло. «День ангела» не просто рассказывает истории их жизни. Он устраивает праздник и исполняет самые заветные мечты: встречи с любимыми актерами и исполнителями, путешествия, увлекательные мастер-классы. Но самое главное: помогает обрести родителей. За 13 лет 441 ребенок нашел любящую семью.

Этим роль проекта не заканчивается. Приемные семьи делятся историями в эфире Пятого и в официальных аккаунтах канала в социальных сетях. А к благородной миссии с каждым годом присоединяется все больше людей. Крупные компании и организации, спортивные клубы и детские центры становятся съемочными площадками и дарят подарки.

Креативный подход к подаче материала, правдивые истории, консультации юристов и психологов и федеральный охват сделали благотворительные проекты продуктом, которому доверяют миллионы. С каждым годом география акций расширяется. Свой шанс обрести семью получили дети из разных регионов нашей страны.

Медицинские и социальные работники отмечают, что приемные родители и семьи детей с редкими заболеваниями стали чаще предлагать свою помощь. Многие из них становятся волонтерами.

За 12 лет к акциям Пятого присоединились десятки благотворительных фондов. Социальная роль проектов была отмечена престижными премиями. Все больше людей готовы стать волонтерами, а тема приемных детей перестала вызывать страх и недопонимание. Эти достижения подтверждают, что инициатива Пятого канала стала важным шагом на пути к изменению общественного мнения к вопросам благотворительности и культуре усыновления.