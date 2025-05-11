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«Мир. Дружба. Красота»: в Центре Московского Долголетия представлена выставка детского творчества

editor
By editor
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детское творчество

Всероссийская выставка детского творчества «Мир. Дружба. Красота» открылась 29 апреля на площадке Центра Московского Долголетия на Проспекте Мира. Выставка объединила живописные и скульптурные работы юных художников из Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Краснодара, Воронежа и других городов страны. Иницииаторами и кураторами проекта выступили Антонина Луцева и Любовь Бизюлева.

«Тема выставки достаточно широка и это наше осознанное решение. Нам важно было показать, как ребенок смотрит на этот мир — широко раскрытыми глазами, видя необычные и яркие моменты в каждодневной жизни, в том, что нам, взрослым, кажется обыденным» — отмечает Антонина Луцева.

«В выставке участвуют трое ребят из нашей студии. Тимофей Чезганов представил на выставку серию скульптурных работ «Динозавры». Оформление фона для них талантливо нарисовал другой мой ученик – Андрей Васильев. А Артем Агишев на выставку привез свой «Натюрморт». Мальчишки делали работы специально для этого выставочного проекта, старались. И я очень рада, что работы смотрятся в экспозиции очень достойно. Горжусь своими ребятами!» — говорит Ирина Кагран, руководитель студии керамики при Центре искусств имени Прядко из подмосковного города Дедовска.

Для юного художника очень важно понимать, что его искусство может вызывать восхищение, может быть оценено публикой. Это вдохновляет на новые идеи в творчестве. А это и есть самое главное, ради чего мы работаем. Надеемся, что эта выставка станет ежегодной и будет охватывать с каждым годом все больше регионов России – говорит куратор Любовь Бизюлева.

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