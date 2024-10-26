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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Ректор Тяньцзиньской академии изящных искусств рассказал об отборе работ для выставки «Наследие для будущего»

editor
By editor
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наследие для будущего - cosmotrack

Ректор Тяньцзиньской академии изящных искусств Цю Чжицзе рассказал о работах, отобранных для выставки «Наследие для будущего». Экспозиция представит работы молодых художников из России, Китая, Индии, Эфиопии и Бразилии.

Цю Чжицзе отметил, что для участия в выставке отобраны работы выпускников семи ведущих художественных академий Поднебесной. Он уверен, что экспозиция станет отражением многообразия творческих подходов и техник, которые используют молодые художники.

«Меня приятно удивило разнообразие техник и форматов, в которых сегодня работают авторы. Это и традиционные формы, такие как китайская живопись гохуа, масляная живопись, каллиграфия, гравюра, а также новые форматы: видеоарт, цифровое искусство, художественная фотография», — сказал Цю Чжицзе.

По мнению ректора Тяньцзиньской академии изящных искусств, в условиях стремительных изменений становится важным переосмысление культурного наследия и его адаптация к современным реалиям.

«В последние 40 лет китайское общество стремительно меняется: от экономики до социальной сферы. Большой акцент делается на развитие новых технологий, которые проникают и в художественное творчество. Например, активно используются VR и достижения искусственного интеллекта. Основная задача, стоящая перед нами, — адаптация традиций, их переосмысление и реконструкция, чтобы они отвечали запросам современного общества», — убежден Цю Чжицзе.

1 июля 2024 года Президент Владимир Путин подписал распоряжение о создании Национального центра «Россия» для сохранения наследия Выставки «Россия» и демонстрации достижений страны на постоянной основе. В начале ноябре в Национальном центре пройдет Международный симпозиум «Создавая будущее». Участниками станут ученые и исследователи, футурологи и прогнозисты, писатели-фантасты, представители органов власти и бизнеса.

В рамках открытия Симпозиума будет дан старт выставке, которая поддержит идею диалога о будущем мира, в центре которого находится человек. Выставка позволит каждому посетителю осознать важность личного вклада в будущее и вызовет желание стать причастным к его созданию.

Первая глава выставки продемонстрирует преемственность традиций инноваций — от идей визионеров и научных-фантастов со всего мира до достижений изобретателей. Многие предметы и явления, которые сейчас стали абсолютно привычными для нас, были предсказаны писателями сто и более лет назад. Своими произведениями, фантазиями и мечтами они вдохновили ученых и изобретателей.

Вторая глава представит произведения молодых художников из России, Китая, Индии и Эфиопии, которые исследуют тему «Наследие для будущего». Куратором экспозиции выступает Семён Михайловский, ректор Санкт-Петербургской академии художеств им. И.Е. Репина. Выставочный проект делает акцент на то, что будущее останется за Человеком, если мы продолжим мечтать и в диалоге находить созидательный подход к будущему.

Завершающая глава — пространство, где посетитель сам может стать творцом будущего, осмыслить идеи и предложить новые для улучшения мира. Главный арт-объект одновременно является лекторием — пространством диалога, кульминацией выставочного проекта, и направлен на рождение новых мыслей об общем будущем у каждого посетителя.

Изображение предоставлено художниками Творческой мастерской NESNOVA™ для АртМосковии в рамках Культурно-просветительской программы COSMOTRACK

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