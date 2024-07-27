РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

ДомойМир киноТелеканал «СОЛНЦЕ» представил первый тизер сериала «Родители родителей»

Телеканал «СОЛНЦЕ» представил первый тизер сериала «Родители родителей»

editor
By editor
79
родители родителей сериал

Телеканал «СОЛНЦЕ» выпустил официальный тизер главной премьеры года – семейной комедии «Родители родителей». Это спин-офф культового проекта «Родители. Так и живем», который стал лидером по рейтингу на «СОЛНЦЕ» за 2023 год.

Премьера сериала состоится на телеканале уже этой осенью. Первый тизер нового сериала эксклюзивно вышел в официальной группе телеканала в Одноклассниках.

Новый проект расскажет о трех поколениях уже полюбившейся всем семьи Соколовых. Сыновья выросли и завели своих детей, но главные герои Александра Самойленко и Марии Порошиной не стали дедушкой и бабушкой. Теперь они – «Родители родителей»! С момента событий последнего сезона прошло шесть лет. Семья Соколовых значительно разрослась и переехала в новый дом. У Тимофея и Полины родился второй ребенок, а Илья женился. Казалось бы, только Макс не думает о личной жизни и полностью сосредоточен на бизнесе – небольшой семейной пекарне. Устоявшийся порядок рушится, когда Макс приводит в дом Леру, которая старше его на несколько лет, а еще – ее десятилетнего сына.

В проекте снялись бессменные «родители» Александр Самойленко и Мария Порошина, к ним присоединились уже знакомые зрителям Анастасия Крылова («Жить жизнь», «Трудные подростки»), Александр Самойленко мл. («Слово пацана. Кровь на асфальте»), Никита Митасов («Елки 3»), Артем Башенин («Хоккейные папы», «Монастырь»), а также новые герои.

Что ждет главную телевизионную семью России, узнаем в новом сериале «Родители Родителей» уже этой осенью.

Фото – START

Предыдущая статья
Мария Швецова снова в деле. Стартовали съёмки нового сезона «Тайн следствия»
Следующая статья
В Москве работает выставка «Пирогов – Петровский. Хирургический авангард»

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru