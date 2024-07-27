Телеканал «СОЛНЦЕ» представил первый тизер сериала «Родители родителей»

Телеканал «СОЛНЦЕ» выпустил официальный тизер главной премьеры года – семейной комедии «Родители родителей». Это спин-офф культового проекта «Родители. Так и живем», который стал лидером по рейтингу на «СОЛНЦЕ» за 2023 год.

Премьера сериала состоится на телеканале уже этой осенью. Первый тизер нового сериала эксклюзивно вышел в официальной группе телеканала в Одноклассниках.

Новый проект расскажет о трех поколениях уже полюбившейся всем семьи Соколовых. Сыновья выросли и завели своих детей, но главные герои Александра Самойленко и Марии Порошиной не стали дедушкой и бабушкой. Теперь они – «Родители родителей»! С момента событий последнего сезона прошло шесть лет. Семья Соколовых значительно разрослась и переехала в новый дом. У Тимофея и Полины родился второй ребенок, а Илья женился. Казалось бы, только Макс не думает о личной жизни и полностью сосредоточен на бизнесе – небольшой семейной пекарне. Устоявшийся порядок рушится, когда Макс приводит в дом Леру, которая старше его на несколько лет, а еще – ее десятилетнего сына.

В проекте снялись бессменные «родители» Александр Самойленко и Мария Порошина, к ним присоединились уже знакомые зрителям Анастасия Крылова («Жить жизнь», «Трудные подростки»), Александр Самойленко мл. («Слово пацана. Кровь на асфальте»), Никита Митасов («Елки 3»), Артем Башенин («Хоккейные папы», «Монастырь»), а также новые герои.

Что ждет главную телевизионную семью России, узнаем в новом сериале «Родители Родителей» уже этой осенью.

Фото – START