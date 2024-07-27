В Москве работает выставка «Пирогов – Петровский. Хирургический авангард»

Парк «Зарядье» совместно с ФГБНУ «Российский научный центр хирургии имени академика Б.В. Петровского» открыл новую главу проекта #ПОДКЛЕТ в Старом Английском дворе. Экспозиция рассказывает о двух выдающихся врачах-хирургах, совершивших революционные прорывы в перспективных направлениях медицины. Гости выставки узнают историю Николая Ивановича Пирогова (1810-1881) – хирурга и анатома, естествоиспытателя и педагога, основоположника военно-полевой хирургии, основателя анестезии и создателя новой медицинской дисциплины – топографической анатомии, и Бориса Васильевича Петровского (1908-2004) – новатора в области реконструктивной хирургии сердца и сосудов, трансплантологии, трансфузиологии, рентгенэндоваскулярной хирургии и гипербарической оксигенации.

Выставка «Пирогов – Петровский. Хирургический авангард» работает в Белокаменном подклете музея «Старый английский двор». Новая экспозиция будет посвящена новаторству в медицине.

Николай Иванович Пирогов – один из величайших хирургов-анатомов, известный по своим работам «Полный курс прикладной анатомии человеческого тела», «Иллюстрированная топографическая анатомия распилов, проведенных в трех направлениях через замороженное человеческое тело», совершил настоящий прорыв в военно-полевой хирургии. Впервые на практике в условиях боевых действий он стал применять эфирное обезболивание и гипсовую перевязку, внедрил методы сберегательной тактики лечения ранений конечностей и технологии сортировки раненых.

Пирогов открыл новую медицинскую дисциплину – топографическую анатомию, применив в работе уникальный метод «ледяной анатомии» и в 1852 году опубликовал первый анатомический атлас на латинском языке под заглавием «Anatome topographica sectionibus per corpus humanum congelatum triplici directione ductis illustrata» («Топографическая анатомия, иллюстрированная разрезами, проведенными через замороженное тело человека в трех направлениях»), ставший незаменимым руководством для врачей-хирургов. Этот атлас и предложенная Пироговым методика стали основой всего последующего развития оперативной хирургии. Ученый так писал своей автобиографии: «Вышли превосходные препараты, чрезвычайно поучительные для врачей. Положение многих органов (сердца, желудка, кишок) оказалось вовсе не таким, как оно представляется обыкновенно при вскрытиях, когда от давления воздуха и нарушения целости герметически закрытых полостей, это положение изменяется до крайности. И в Германии, и во Франции пробовали потом подражать мне, но я смело могу утверждать, что никто еще не представил такого полного изображения нормального положения органов, как я».

Н.И. Пирогов не теоретик – он участник сразу 4 войн. Все предложенные им методики отрабатывались на практике в условиях боевых действий Крымской, Кавказской, Франко-прусской и Русско-турецкой войн. Разработанные им принципы были положены в основу медицинского обеспечения военных конфликтов и в СССР, в том числе в 1918-1929 годы, во время Великой Отечественной войны.

Второй герой выставки – академику РАН и РАМН, заслуженный деятель науки, лауреат Государственной премии СССР, Герой Социалистического Труда, профессор Борис Васильевич Петровский – хирург обогнавший время, ученый и клиницист, организатор здравоохранения и общественный деятель. Выставка раскроет Б.В.Петровского не только как врача, но и педагога, создателя большой научной школы, основателя ведущего российского центра хирургии, изобретателя. Борис Васильевич сразу после окончания университета начинает вести научную и практическую деятельность в сфере онкологии, трансфузиологии, шока, защищает диссертацию и с первых дней Великой Отечественной войны становится ведущим хирургом полевого госпиталя. Борис Васильевич ушел воевать и пробыл на фронтах все тяжелые годы до самой победы. «Путь хирурга, – писал Петровский, – лежит туда, куда лежит путь армии. Мне, например, пришлось работать в госпиталях Тулы, Орла, Ленинграда, пройти всю Польшу до Одера и встретить Победу в Берлине». Петровский вписал новую главу в военно-полевую хирургию – лечение огнестрельных ранений крупных сосудов. Он лично произвел около 500 операций по поводу боевых повреждений крупных кровеносных сосудов.

Борис Васильевич Петровский – автор более 700 публикаций, посвященных хирургии сердца и магистральных сосудов, пищевода, легких, реконструктивной хирургии. Он решал вопросы хирургического лечения врожденных и приобретенных пороков сердца, аневризм сердца и аорты, заболеваний крупных сосудов. Под руководством Бориса Васильевича созданы конструкции шариковых клапанов и выполнены операции протезирования клапанов сердца, шунтирования и протезирования сосудов. В 1965 г. Б.В.Петровский впервые в стране успешно выполнил пересадку почки человеку.

Больше информации о Пирогове и Петровском можно узнать ин интерактивных экранах, из интервью Александра Васильевича Гавриленко – кардиохирурга, доктора медицинских наук, профессора, член-корреспондент РАМН, академика РАН, руководителя отделения хирургии сосудов РНЦХ имени академика Б.В.Петровского, заслуженного деятеля науки.

Предметная часть экспозиции представлена литографическим камнем XIX века, с изображением анатомического распила (именно с помощью таких камней были сделаны оттиски рисунков для анатомического атласа) и четырехтомным трудом Н.И. Пирогова «Топографическая анатомия, иллюстрированная разрезами, проведенными через замороженное тело человека в трех направлениях». Также на выставке можно увидеть личные хирургические инструменты академика Б.В. Петровского и его альбом с зарисовками на тему «Методика внутригрудных операций на пищеводе и кардии».

Визуальное оформление Белокаменного подклета создано сценографом Дамирой Янушкевич, дизайнером Никитой Лукинским – зритель попадает в пространство полевого госпиталя, основными декорациями которого станут предметы из гипса и образы врачей. На цифровых экранах будет представлена нейрогенеративная анимация художницы Валерии Титовой – интуитивное понимание человеческого тела, тот «темный лес», в котором плутало человечество без топографической анатомии, переосмысленные с применением искусственного интеллекта направления работы Н.И.Пирогова: военно-полевая хирургия, анестезия, деятельность сестер милосердия.