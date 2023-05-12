Митя Фомин и Сергей Пенкин поддержали свои родные города в конкурсе «Культурная столица года»

Российские звезды - Митя Фомин и Сергей Пенкин - высказались в поддержку своих городов, борющихся за победу в конкурсе «Культурная столица года».

Заявки на федеральный конкурс готовят 15 городов, среди которых Новосибирск и Пенза. Со дня на день список может пополниться еще несколькими претендентами на звание «Культурной столицы года 2024».

Прием заявок на конкурс завершится в 23.00 15 мая 2023 года. После этого их рассмотрят эксперты - 10 авторитетных деятелей в сферах культурной политики, урбанистики, государственного управления, образования и креативных индустрий. Финалисты будут определены в июле решением оргкомитета по итогам работы экспертного совета. Объявлению победителя будет посвящена торжественная церемония в Москве уже этой осенью.

Богатые воспоминания о родном городе остались у родившегося в Новосибирске Мити Фомина:

- У меня город ассоциируется в первую очередь с улицей Богдана Хмельницкого - такой, как она выглядит летом, - признался певец. - В детстве я там постоянно курсировал: нужно было ходить в музыкальную школу №8 и бассейн «Нептун», проводить досуг в кинотеатре «Космос», в ДК имени Горького. Иногда мы доезжали до остановки «Учительская» - это было большое путешествие для ребёнка! Я часто приходил за тёплым хлебом в булочную рядом с остановкой «Стадион «Сибирь», куда к 8 вечера привозили машину с буханками. А потом пошло-поехало: Заельцовский район, Центральный, Красный проспект, медицинский институт, Театральное училище, легендарные ночные клубы «Вавилон» и «Отдых»…

Митя Фомин особо указал на то, что в Новосибирске гармонично развивается и техническая, и культурная жизнь:

- Я вижу прогресс. Новосибирск всегда славился своими культурными и образовательными традициями - Новосибирская государственная консерватория им. М.И.Глинки, Новосибирский театр оперы и балета, Академгородок. Может быть, появится и курорт на Обском море: здесь много здравниц и прекрасных мест отдыха. «Россия будет прирастать Сибирью и Северным ледовитым океаном», считал Ломоносов. Так и есть. Я очень рад, что проводится конкурс «Культурная столица года», и счастлив, что мой родной город в нем участвует. От всего сердца желаю моим землякам победы и дальнейшего процветания. Считаю, что Новосибирск этого более чем заслуживает.

Уроженец Пензы Сергей Пенкин перечислил множество достоинств своего родного города, которые помогут ему достойно выглядеть в ходе конкурса.

- У меня много прекрасных воспоминаний о Пензе - это и родная улица, и площадка, где я с ребятами играл в хоккей, ну и, конечно, парк, в котором я начинал свою карьеру и пел по выходным. Моя любимая улица — Московская, где я и по сей день люблю прогуляться, когда есть возможность приехать, - рассказал артист. - Город развивается очень динамично. Из года в год, когда я приезжаю, я вижу много изменений. Ну и самое главное для меня — это культурная жизнь в городе: где еще вы увидите такое количество комфортабельных, по последнему слову техники оснащенных концертных залов! Я очень горжусь, когда мои коллеги приезжают в Пензу и имеют возможность работать с аудиторией на современном техническом уровне. Желаю любимому городу победы в конкурсе «Культурная столица года» и буду за него болеть!

Инициатор конкурса — Фонд развития культурной, научно-образовательной и социально-экономической сфер территорий «Культурная столица» при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив.

Фото – Вадим ГОРТИНСКИЙ и Антон ДУБИЦКИЙ

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