Во Владимире начались съемки многосерийной мелодрамы «Полюби меня снова» режиссера Евгения Баранова. Главные роли исполняют Марина Коняшкина, Пётр Рыков, Ян Ильвес, Алёна Яковлева, Александр Давыдов, Марина Доможирова, Екатерина Вуличенко, Ирина Рахманова и другие. Телепремьера запланирована в эфире телеканала «Россия».
В жизни Люды Куприяновой (Марина Коняшкина) есть все, о чем можно мечтать: любимый муж Павел (Ян Ильвес), успешный бизнес и надежные друзья – Влад Кожухов (Александр Давыдов) с супругой Оксаной (Марина Доможирова). После трагической потери родного ребенка супруги решают усыновить мальчика Федю. Когда сыну исполняется семь лет, женщина узнает, что беременна вновь – она ждет девочку. С появлением дочери отношения между супругами портятся. Мать Павла Раиса (Алёна Яковлева) откровенно недолюбливает приемного мальчика. Случайная ссора кардинально меняет жизнь Куприяновых: Федя пропадает, а сами супруги оказываются в центре криминальной истории. Дело ведет следователь Алексей (Пётр Рыков). Сможет ли он помочь Люде найти сына и снова поверить в любовь?
Съемки сериала пройдут во Владимире, Москве и Московской области.