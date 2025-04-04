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Во Владимире начались съемки многосерийной мелодрамы «Полюби меня снова»

editor
By editor
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полюби меня снова
Фото © телеканал «Россия»

Во Владимире начались съемки многосерийной мелодрамы «Полюби меня снова» режиссера Евгения Баранова. Главные роли исполняют Марина Коняшкина, Пётр Рыков, Ян Ильвес, Алёна Яковлева, Александр Давыдов, Марина Доможирова, Екатерина Вуличенко, Ирина Рахманова и другие. Телепремьера запланирована в эфире телеканала «Россия».

В жизни Люды Куприяновой (Марина Коняшкина) есть все, о чем можно мечтать: любимый муж Павел (Ян Ильвес), успешный бизнес и надежные друзья – Влад Кожухов (Александр Давыдов) с супругой Оксаной (Марина Доможирова). После трагической потери родного ребенка супруги решают усыновить мальчика Федю. Когда сыну исполняется семь лет, женщина узнает, что беременна вновь – она ждет девочку. С появлением дочери отношения между супругами портятся. Мать Павла Раиса (Алёна Яковлева) откровенно недолюбливает приемного мальчика. Случайная ссора кардинально меняет жизнь Куприяновых: Федя пропадает, а сами супруги оказываются в центре криминальной истории. Дело ведет следователь Алексей (Пётр Рыков). Сможет ли он помочь Люде найти сына и снова поверить в любовь?

Съемки сериала пройдут во Владимире, Москве и Московской области.

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