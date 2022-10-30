Телепроект и квест «Музыкальная Москва» — новые форматы культурного туризма и просвещения!

Благотворительный фонд Оксаны Федоровой представляет полнометражную версию телепроекта «Музыкальная Москва» на сайте музыкальноепутешествие.рф: в открытом доступе представлены 10 программ, посвященных великим композиторам, музыкантам, артистам и меценатам, чьи судьбы были связаны с Москвой. Каждая программа – настоящее теле-путешествие по улочкам, паркам, музеям и особнякам столицы, которые объединены в маршруты, раскрывающие интересные, яркие, а порой малоизвестные факты из жизни и творчеству героев проекта.

Мисс Вселенная, телеведущая и основатель благотворительного фонда Оксаны Федорова, выступившая ведущей телепроекта, отметила: «Во время съемок я открыла для себя совершенно уникальные факты и места на карте нашей столицы, которые наверняка будут интересны и

взрослым, и детям. Изучая страницы музыкальной истории Москвы, вы словно путешествуете по временам и эпохам, открываете для себя привычный городской ландшафт с нового — музыкального ракурса».

В рамках цикла 3 тематические программы посвящены истории Московской консерватории, музыкальным театрам и меценатам, а героями остальных программ стали композиторы и музыканты, стоявшие у истоков формирования национальной школы классической музыки: Н. Г. Рубинштейн, П.И. Чайковский, С.И. Танеев, А.Н. Скрябин, С.В. Рахманинова, Ф.И. Шаляпин и С.С. Прокофьев.

Телецикл «Музыкальная Москва» стал основой для познавательной онлайн-викторины, пройдя которую участники не только расширят свой кругозор и эрудицию, но и получат памятный сертификат. По мотивам программ на интерактивном сайт-карте musicalmoscow.ru, каждый желающий может составить свой маршрут по памятным местам любимого музыканта, а также пройти квест – как в онлайн-формате для зарегистрированных пользователей, так и в режиме городского путешествия, скачав карту квеста на сайте. Ключевые 8 локаций — места музыкальной силы столицы: Консерватория, музеи, театры, памятники, на которых проходили съемки программ. В рамках квеста участникам нужно ответить на 15 контрольных вопросов: за верные ответы участники получают баллы, которые впоследствии могут обменять на памятные сувениры проекта в личном кабинете на сайте.

Проект «Музыкальная Москва» реализован фондом Оксаны Федоровой в 2022 году при поддержке Гранта Мэра Москвы и объединяет 2 актуальных направления: популяризация классической музыки и развитие культурного туризма, в съемках, концертах и творческих встречах приняли участие более 5 тысяч участников!

На сайте музыкальноепутешествие.рф наряду с выпусками цикла «Музыкальная Москва» доступны познавательные материалы, посвященные интересным фактам из биографии композиторов, музыкантов, артистов и меценатов, а также программы первого сезона, посвященные музыкальной истории Пскова, Твери, Курса и обзорная по Москве.

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