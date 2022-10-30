Елена Есенина: «IVAN в очередной раз покорил меня»

27 октября IVAN и Елена Есенина представили свою совместную песню «Без тебя».

Эта песня о всеобъемлющей и безусловной любви. О том, что на самом деле может связывать людей, которые проживают жизнь вместе, взрослеют вместе. Конечно, каждый день жизни не может радовать, не может приносить только абсолютное счастье. Влюбленные люди часто проходят вместе какие-то трудности, горести, иногда ссорятся и, бывает, берут паузу в отношениях. Но при этом любовь, если она истинная, долго терпит и прощает. Настоящая любовь выражается в понимании, поддержке и принятии.

«Эту песню я написала 4 года назад. Она долгое время выжидала. Я понимала, что должен наступить момент, чтобы эта песня зажила, задышала. И как-то спонтанно пришло то, что ее вместе со мной должен исполнить мой хороший друг. Человек, чьи жизненные принципы мне близки, чей голос меня завораживает. IVAN (Саша Иванов). Мы познакомились с ним, когда работали в Продюсерском центре Виктора Дробыша. Саше песня сразу понравилась. Было очень важно, чтобы она понравилась и Виктору Дробышу. Виктор Яковлевич оценил, и мы решили записаться. Работа шла очень быстро. Саша в очередной раз покорил меня своим профессионализмом. Я очень благодарна ему за его отзывчивость, музыкальный вкус и талант. Я надеюсь, что наш дуэт откликнется у слушателей и будет ассоциироваться с самыми трепетными и важными событиями в их жизнях», — поделилась певица и автор, ведущая актриса театра «Ленком», Елена Есенина.

Слушайте «Без тебя» на всех музыкальных площадках и приходите 4 ноября в гастромаркет «Депо», где состоится большой сольный концерт IVANa, чтобы насладиться живым исполнением этой и других песен.

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