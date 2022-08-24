ERIN поделился своей историей любви в новой работе

ERIN — певец и сонграйтер, с ранних лет писавший тексты и музыку, открыто выражает в своих песнях глубокие чувства и личные переживания. 26 августа ERIN представит релиз нового трека «Продолжается дождь»! Эта работа наполнена лиричностью и романтикой, как и предыдущие истории артиста, но в этот раз ERIN хочет особенно напомнить слушателю о ценности и важности момента, проведённого с любимыми.

«Продолжается дождь» песня о двух влюблённых, которые забыли обо всем на свете и просто наслаждаются друг другом под проливным дождём. Я хотел наполнить эту песню энергией свободы, драйва и приключений, что и сделал с помощью музыки», — говорит певец.

Также ERIN упомянул, что дождь является важным атрибутом его песни: «Дождь не может идти вечно, в моем треке он является символом непостоянства человеческих чувств, я не знаю, будут ли герои,сумасшедшие от любви, вместе или расстанутся после окончания ливня. Никто не знает. Эта история показывает, как важно быть в моменте» — рассказал артист

— Чем вы вдохновлялись при создании трека? Погодные условия влияют на это?

– Я бы не сказал, что на меня сильно повлиял прогноз погоды, да и лето было жаркое. Просто вспомнил похожую историю из своей жизни и рассказал с помощью песни. Многие свои треки я так или иначе «прожил» лично, и это даёт мне бесконечную возможность совмещать и сочинять события.

— Ваш посыл сильно отличается от современных модных музыкальных тенденций, не было страха быть непринятым?

– Я думаю, что мой посыл всегда останется актуальным. Знаете, как вечные темы в театре или литературе. Это самые простые вещи, понятные всем. Страха быть непринятым нет, поскольку я на практике убедился в том, что если есть, что сказать и сказано интересно — люди поймут. Поэтому если кто-то не принят — значит «плохо» говорит или говорит то, что не захватывает сердца. Все мы учимся рассказывать о своих чувствах и делиться с людьми энергией. Никогда не знаешь когда откроется та дверь, за которой тебя примут и поймут.

— Ваши музыкальные работы — это больше личные истории? Кому посвящена эта история?

– Большая часть моих старых песен — это сугубо личный опыт отношений с людьми, опыт потерь и поисков. Когда я стал глубже заниматься сонграйтингом в профессиональном смысле, для меня открылось огромное количество инструментов, позволяющих не истязать себя каждый раз, когда пишешь новую песню о переживаниях. Эта история собирательный образ одной из моих влюблённостей, которая пронеслась быстро и ярко».

— Вы сами живете моментом или всё-таки привыкли планировать свою жизнь наперёд?

– Вообще я умело балансирую между моментом и планированием. Но со временем понимаю, что планировать что-то дальше ближайшей недели глупо. Может наступить Армагеддон или песня взлетит в чарты и надо ехать в тур. Но что касается чувств — да, я помню в своей жизни дни, когда всё было подчинено одному моменту. И только такой вариант был возможен, к сожалению. И мы с моим возлюблённым человеком получали удовольствие от этого. Часто после этого наступало разочарование или апатия, но момент того стоил.

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