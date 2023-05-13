Телеведущий и певец DAVA станет потусторонним вестником в сериале онлайн-кинотеатра PREMIER

Скоро в онлайн-кинотеатре PREMIER стартует второй сезон полюбившегося зрителям сериала «Здравствуйте, вам пора!». Одну из ролей в новом сезоне исполнил известный певец и телеведущий DAVA. Это первый опыт Давида Манукяна в актерской профессии.

Давид Манукян, исполнитель роли Петра:

– Я с детства мечтал сняться в кино, в сериале. Обожаю все фильмы и сериалы Сарика. Поэтому я с большим удовольствием работаю с ним на одной площадке. Готовится я начал задолго до начала съемок: занимался актерским мастерством, речью, учил текст, вживался в роль. Мой герой - максимально амбициозный и самоуверенный, резкий правдоруб, который ничего не боится. Вот именно с этими ощущением я прихожу на съемочную площадку.

«Здравствуйте, вам пора!» - это сериал о потусторонних вестниках Паше (Михаил Тарабукин) и Насте (Лиза Моряк), которые в первом сезоне сообщали людям о скорой смерти, а во втором сезоне будут помогать людям рождаться на свет. Тайно от руководства Паша с Настей живут обычной человеческой жизнью и даже мечтают снова стать смертными, чтобы завести детей. Конкурент Паши Пётр (Давид Манукян) очень недоволен успехами ребят и пытается помешать реализовать им свои планы. Да и люди, которых надо вернуть в жизнь или привести на землю впервые не очень-то готовы слушать советы вестников.

Главные роли в сериале сыграли Михаил Тарабукин, Лиза Моряк, Давид Манукян, Денис Прытков, Алена Хмельницкая, Александр Яцко. Режиссером проекта стал Леонид Марголин, продюсирует сериал Сарик Андреасян, Софья Митрофанова, Гевонд Андреасян, Макар Кожухов.

Сарик Андреасян, продюсер:



– Когда работали над первым сезоном, то не предполагали, что будет второй. Поэтому история во втором сезоне очень сильно отличается от первого. Мы расширили вселенную наших героев. У нас есть некий мир вестников, в котором происходит большая часть действия, есть кейсы на земле, но главных героев мы перевели из отдела смертности в отдел рождаемости. Соответственно, кейсы во втором сезоне совершенно другие.

Во втором сезоне количество основных персонажей увеличилось. Появился Петр, основной враг и конкурент Павла. Его играет Дава. Он есть во всех сериях, это вторая главная мужская роль. Я думаю, что эта роль поможет Даве раскрыться в качестве драматического артиста. Думаю, что это может быть началом чего-то большего для него.

Лиза Моряк, исполнительница роли Насти:

– Очень люблю данный проект и когда читала сценарий второго сезона, сильно радовалась! Он мне понравился намного больше первого и я была на восьмом небе от счастья! Потому что если в первом сезоне мы, вестники, отвечали за смерть, то в новом сезоне - ЗА ЖИЗНЬ!.

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