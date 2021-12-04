Некрасивая подружка или домохозяйка – кто лучший детектив? Узнаем на ТВЦ!

В рядах женщин-детективов пополнение – к «Некрасивой подружке» Тоне Остапчук на ТВЦ присоединилась домохозяйка Наталья Ласточкина со своим «Чувством правды». Разбавит компанию очаровательных представительниц Следственного комитета подполковник МВД Алексей Ярцев в «Таежном детективе».

С приходом в «дамский отдел» Следственного комитета Тоня Остапчук кардинально изменила его будни – теперь вместо чая и журналов на работе девушки расследуют преступления. Но если с работой у Тони все слажено и доведено до совершенства, то в личной жизни все далеко не так просто. В новых сериях «Некрасивой подружки» ее ждет непростой выбор – она собирается замуж и планирует навсегда попрощаться с работой следователя. Получится ли это у нее, и закончится ли свадьба – свадьбой? Новые сезоны «Шоколадное убийство» и «Эффект бабочки» раскроют телезрителям все секреты в четверг, 9 декабря.

— Тоня — профессионал до мозга костей, фанатик своего дела. Ее внешность, то, как она одевается, как ведет себя — она совсем не пытается себя презентовать обществу никаким образом. И все потому, что она сосредоточена на том, что происходит в расследовании, на своем деле, а все остальные социальные формальности ее не интересуют. Тоня не сумасшедшая, не асоциальна, но она не играет в эти игры про то, какое впечатление должна на кого-то сейчас произвести, — рассказывает о своей героине актриса Елена Муравьева.

Елена также призналась, что, по ее мнению, у Тони вряд ли бы получилось быть счастливой, если бы она действительно оставила свое дело. «Может быть на время да, но я не думаю, что человек такого склада может жить без своей работы. Для такого человека и его близких это заканчивается обычно драматично», — добавляет актриса.

Актриса Юлия Юрченко отмечает, что «дамский отдел» скучал до появления Тони. Но героини довольно быстро втянулись в нового рода расследования, в них появился азарт. А Светлана Тимофеева-Летуновская уверена, что история о дружбе трех столь разных женщин не может не быть привлекательной. «Эта дружба формируется не из-за стечения обстоятельств и вынужденности быть вместе, а потому что им хочется найти то, чем восхищаться друг в друге, и они объединены любовью к профессии», — говорит она.

В отличие от Тони Остапчук, главная героиня нового детективного сериала «Чувство правды» Наталья Ласточкина – дама уже замужняя и с детьми (на фото). Она вынуждена вернуться к своей профессиональной деятельности после длительного перерыва, так как ее супруг несколько месяцев не может найти работу. Из домохозяйки Наталья становится следователем по особо важным делам. Вот только ее привычка мягко и своеобразно общаться с детьми и постоянные звонки мужа, пытающего разобраться в домашнем хозяйстве, вводят в недоумение ее новых коллег.

— Наташа принципиальная, со своим мнением, ей все равно, что о ней думают окружающие, идет своим путем и знает, что добьется правды, ее не сломить. Она очень сильная личность. При этом Наташа не жесткая, а героиня скорее мягкая и лирическая. Она сидела в декрете с детьми достаточно долгое время, ее жизнь была наполнена пирожками, уроками и т.д. А потому даже с преступниками она разговаривает очень мягко и вежливо: «А скажите, пожалуйста, а подскажите…». К тому же у Наташи постоянно разговоры по телефону – то родительский комитет, то муж, то дети… Этим она вызывает у коллег, мягко говоря, недоумение, — рассказывает исполнительница главной роли Екатерина Копанова.

Актрисе понравилось быть одетой в дежурную форму: « Ощущения были интересные. И интересно было наблюдать за людьми, которых я встречала по дороге от моего актерского вагончика к месту съемки – смотрели иначе, чем раньше, не как на обычного человека». Для Копановой это первая роль «в форме», в отличие от ее партнера Алексея Макарова.

— Это наша первая творческая встреча. Его герой Олег Юрченко – ее коллега, он над ней шутит, издевается, не доверяет. Для него Наташа — странный человек, — добавляет Катя.

Актриса признается, что для нее было необычно и интересно предстать в этой роли. «Я сидела и представляла, что я в каком-то фильме, который видела сама, и думала: «О Боже, и я теперь также сижу и говорю про улики, расследования… ». Я иногда даже смеялась про себя своим мыслям».

Премьера сериала «Чувство правды» состоится в субботу, 11 декабря.

Разбавит женскую компанию подполковник МВД Алексей Ярцев в новом сериале «Таежный детектив». Он прибывает в небольшой таежный городок Лесногорск, где, он уверен, долго не задержится — вскоре его ждет новый виток успешной карьеры в областном центре. Ну а пока почему не поскучать в городке, где ничего не происходит? Тем более, среди сотрудников – симпатичная блондинка. Однако поскучать не удается — в тайге находят убитым сотрудника лесничества. На первый взгляд, все обстоятельства преступления указывают на бытовые причины. Но чего смертельно опасался погибший? И что за таинственные огни появляются рядом с местом убийства?

— Ярцев — карьерист, волевой, решительный, неординарный, человек дела. В первую очередь он сделает, потом подумает. Раньше я не рассматривал роли следователей, а «Таежный детектив» понравился тем, что здесь загадочные убийства переплетены с мистическими вещами, которые происходили в Лесногорске, и в которые верят местные жители, — рассказывает актер Артем Алексеев.

Во время съемок возникали и опасные ситуации. В одной из сцен Артему Алексееву и его партнеру нужно было пройти через болото. Актеры были связаны веревками, чтобы при необходимости помочь друг другу. Они шли по грудь в воде, шаг в сторону – и могло засосать в трясину. Съемочная группа очень переживала, так как глубина там была большая. Но актерам удалось справиться, и никто не пострадал. На съемках присутствовал каскадер, однако все трюки Артем Алексеев выполнил сам.

Не обойдется и без любовной линии между Ярцевым и его коллегой Татьяной.

— Она загадочная и интересная девушка. А загадка привлекает любого мужчину. Также Татьяна рассудительная, тонкая, настоящая, недоступная. Этим она отличается от тех девушек, которых он встречал в столице. И, так как он человек-вспышка, то она его «гасит» своей рассудительностью и спокойствием, — добавляет Артем.

Татьяну сыграет актриса Полина Долиндо. Ее героиня, пожив в большом городе, вернулась обратно в Лесногорск, но не как проигравшая битву за успешный успех, а как зрелый человек, с вниманием к своей жизни, с чувствами к своей миссии. Для неё по-настоящему важно помогать людям. Она спокойно делает своё дело, у неё напрочь отсутствует снобизм и она находится в очень честном диалоге с собой.

— Ярцев для Тани — как проверка, — говорит Полина. — Ее привлекает его честность, порядочность в каком-то смысле и, конечно, ярость. Ей, мне кажется, в ее спокойной жизни не хватает такого огня. Но она прекрасно понимает, к чему это может привести, уже обжигалась. Противоречивые отношения. Ей очень хочется быть ближе, быть более открытой, но это же страшно.

Премьера «Таежного детектива» состоится в пятницу, 10 декабря.

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