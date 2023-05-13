«Баба Яга спасает мир» – добрая история от создателей комедии «Артек. Большое путешествие»

Вдохновившись теплым приемом комедии «Артек. Большое путешествие», режиссер Карен Захаров снова обращается к детям и их родителям. «Баба Яга спасает мир» – это добрая история, основанная на знакомых и любимых персонажах детства, но в современном мире.

Главный герой фильма – это мальчик Сенька, которому предстоит принять непосредственное участие в битве между сказочным добром и сказочным злом во вполне реальном мире. Как и в «Артеке», герой попадает в другую реальность, чтобы осознать свои поступки и исправить ошибки.

Любопытный школьник чудом попадает в сказочный древний лес. Он скрыт от людских глаз мощным заклятием Бабы Яги, призванным защитить людей и весь мир от дремлющих там темных сил. В лесу явно творится что-то неладное. Тревожные сигналы возвещают о том, что заклятие больше не действует и пробуждение зловещего волшебства и давно поверженных врагов – это лишь вопрос времени. Чтобы наложить заклятие снова, Яга вынуждена отправиться в современный город на поиск мощнейшего оружия волшебников, дивноцвета. Там ее ожидает встреча с множеством причуд современного мира, а в темном подземелье уже тысячу лет прячется Кощей Бессмертный, жаждущий отмщения, ведь именно Яга помогла одолеть его много веков назад. Сенька попал в сказку, но сможет ли он вырваться обратно, помочь спасти наш мир и на чьей стороне примет бой – добра и зла, всесильного Кощея или хитрой Яги?

Генеральный продюсер фильма Армен Ананикян:

– У фильма «Артек. Большое путешествие» был отличный «сарафан» от взрослых и детей, а отзывы повлияли и на хорошие кассовые сборы. Кроме того, выстрелили тщательно выстроенная промо-кампания и работа с аудиторией и позиционирование комедии на нужного зрителя. Впрочем, главное, наш фильм был для всех, каждый мог найти в нем что-то свое – настоящее семейное кино. «Баба Яга» продолжает эту тенденцию, мы снова обращаемся к семейной аудитории и говорим с ней на сказочном языке, но в то же время через призму реальности. Мы обращаемся к самым знаменитым нашим архетипам – Бабе Яге, Кощею, - но ставим их в необычные условия. Уверен, что успех будет, особенно учитывая, что выпускает фильм с нами та же команда».

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.