РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМоскваТема «АРТ МОСКВЫ» 2025 – Диалог

Тема «АРТ МОСКВЫ» 2025 – Диалог

editor
By editor
73
Вова Перкин. Блуждающий ум в общественном транспорте. Шелкография, 70x50 см., тираж 21. 2024. Формат Один
Вова Перкин. Блуждающий ум в общественном транспорте. Шелкография, 70x50 см., тираж 21. 2024. Формат Один

«АРТ МОСКВА», сочетая периоды, контексты и объекты в одном месте в одно время, расширяется до пространства диалога как необходимого условия отношений между человеком и человеком, между направлениями искусства, концепциями, художниками, галереями и институциями. Для того, чтобы лучше понять друг друга, нужно научиться вести дискуссию, ставить вопросы, искать ответы. Практику художественного взаимодействия поддержит лекционная программа Выставки.

«АРТ МОСКВА» включает в себя разделы «Современное искусство», «Классическое искусство» и «Ювелирная улица», а также специальные проекты.

Участники «АРТ МОСКВЫ» – галереи, отобранные Экспертным советом. В разделе «Классическое искусство» примут участие ведущие антикварные салоны России. Посетители «АРТ МОСКВЫ» смогут увидеть настоящие жемчужины живописных коллекций и произведений декоративно-прикладного искусства, среди которых работы выдающихся отечественных художников — В.М. Васнецова, А.Г. Венецианова, К.Е. Маковского, К.И. Горбатова, В.М. Ходасевич, И.К. Айвазовского, В.И. Сурикова, П.П. Кончаловского.

Раздел «Современное искусство» представит ведущие российские галереи, работающие с концептуальными выставочными проектами и актуальными процессами. Среди них участники из Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Краснодара, а также Турции, Ирана, Китая, Великобритании и Египта.

«Ювелирная улица» представит вниманию посетителей панораму ювелирных трендов и главных российских ювелирных брендов, которые специально к выставке готовят новые коллекции высококлассных драгоценных камней, доведенных до совершенства техник работы с драгоценными металлами, самоцветами, эмалями.

22-я ярмарка «АРТ МОСКВА» продолжает традицию спецпроектов.

Специальный проект «Ар деко. Маскоты»

Маскоты

Впервые в России будет показана обширная коллекция автомобильных наверший – маскотов. Они выпускались не серийно, а штучно, и рассматривались как предметы роскоши. Это знаки, которые связывают индустриальную эпоху и искусство. В ар деко базой для творческого прорыва послужили цивилизационные достижения и новации не только в сфере культуры, но и в сфере науки, техники и технологий. Крупнейшие автомобильные предприятия «Роллс-Ройс», «Испано-Сюиза», «Мерседес, «Ягуар» использовали маскоты как маркеры своей продукции, ее высокого качества и стоимости. Модели для них создавали известные художники и скульпторы своего времени – Диметру Чипарус, Фердинанд Пресс, Александр Келети, Гуаль, Джорджио Гори, Пьер ле Фагюэ, Йозеф Лоренцль, Бруно Зак. Будет представлено более 100 экспонатов из частной коллекции.

«АРТ МОСКВА». Коллекции

Шишкин И.И. Летний день. Холст, масло. 53,3 х 37,6 см. Художественная галерея «Москва»
Шишкин И.И. Летний день. Холст, масло. 53,3 х 37,6 см. Художественная галерея «Москва»
валентина ходасевич натюрморт
Валентина Ходасевич (1894-1970). Натюрморт. Яблоки и кактус. 1910-е годы. Холст, масло, 60,5 х 73,5 см. Оборотная сторона — пейзаж «Посёлок «Сокол». кисти А.Б. Шимановского, 1930-1940-е годы, размер: 57 х 70,5 см. Натюрморт «Яблоки и кактус» выступает блестящим образцом раннего авангарда и относится к раннему периоду творчества
Валентины Михайловны Ходасевич. Художница описывала его как «очень счастливый и лёгкий», «борьбу за новое в
изобразительном искусстве и индивидуальность». С 1910-х годов натюрморт находился в собрании известного
коллекционера, художника и публициста А.Б. Шимановского, с которым был дружен отец художницы, известный адвокат Михаил Ходасевич. Примечательно, что на оборотной стороне сохранился пейзаж кисти А.Б. Шимановского 1930-х годов. Представляет галерея Suslov Fine Art
Крачковский И.Е. (1854 – 1914). Весна в Крыму (Домик в глициниях). 1898. Холст, масло. 66 × 86 см. Художественная галерея «Москва»
Крачковский И.Е. (1854 – 1914). Весна в Крыму (Домик в глициниях). 1898. Холст, масло. 66 × 86 см. Художественная галерея «Москва»

«АРТ МОСКВА» видит своей целью сохранение национального и мирового культурного наследия, делая акцент на популяризации коллекционирования. За всю историю на Выставке было показано более 20 выдающихся частных собраний живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.

В 2025 году свою коллекцию покажет Роман Бабичев, коллекционер и популяризатор русского искусства XX века, обладатель одной из самых значительных российских частных коллекций. Экспозиция «Люди в искусстве XX века» с разных сторон расскажет о частном мире человека русского и советского периода XX века — от 1900-х до 1960-х годов. Многие из представленных работ хорошо известны и уже стали музейной классикой, появляясь на крупных выставках последних лет – например, раннесоветский шедевр А.А. Монина «Физкультура — залог здоровья» (1929) или двойной портрет работы одной из ведущих художниц русского модерна Е.А. Киселевой – «Мать и дочь (Итальянки)», 1911.

Идею своей коллекции, связывающей воедино стилевые линии начала, середины и второй половины века, Роман Бабичев определил, как модернизм без манифеста. Портреты, собранные на выставке, также не парадны, не декларативны. Их объединяет интерес к характерной эмоции эпохи и своеобразная красота времени, по-своему ощутимая в каждой картине. При этом подходы художников различны. Здесь есть лирические портреты, жанровые вещи, есть и условные, визионерские произведения, где фигура – лишь пластическая форма (как в картине постсупрематиста К.И. Рождественского «Юноша со связкой лука» или в портрете М. Зильберман работы ленинградца Б.Н. Ермолаева). Открываясь таинственным «Портретом молодой дамы» символиста А.И. Савинова (вторая половина 1900-х), экспозиция завершается кинематографичными оттепельными сценками работы В.И. Полякова («Разговор», 1958) и А.Д. Гончарова («Внуки», 1966), предлагая зрителю самому построить сквозную связь между десятилетиями.

«АРТ МОСКВА». XX век

К юбилею Победы «АРТ МОСКВА» представит специальную экспозицию «Плакаты Великой Отечественной войны. 1941-1945». Талантливые художники того времени – Кукрыниксы, А.А. Кокорекин, В.С. Иванов, Б.П. Бобров, Дени (В.Н. Денисов) – с помощью плакатов выражали волю народа, воспитывали в людях чувство собственного достоинства, патриотизм и любовь к своей стране. Недаром пропаганду и агитацию называли третьим фронтом Великой Отечественной войны. Именно здесь разворачивалась битва за дух народа, которая, в конечном итоге и решила исход войны.

Впервые на «АРТ МОСКВЕ» будет представлен специальный проект «XX век. Советское искусство», где будут представлены все жанры этого периода – соцреализм, суровый стиль, нонконформизм, монументальная живопись – через произведения главных художников этих направлений.

«АРТ МОСКВА». Фонд

В 2025 году «АРТ МОСКВА» представит партнерскую программу по созданию художественных произведений музейного уровня. Свое участие в программе подтвердили 7 художников и архитекторов, предоставив эскизы объектов и инсталляций, создание которых можно профинансировать и получить в собственность. Объекты искусства в дальнейшем могут «жить» в жилых комплексах, салонах, отелях, галереях, повышая уровень этих объектов. Художники, подтвердившие участие в программе: А. Пономарев А. Бартенев Н. Полисский С. Шеховцов Т. Кузембаев В. Кузьмин, Д. Цветков.

«АРТ МОСКВА». Тираж

Григорий Грязнов. Какой же ты миленький. Бумага, линогравюра. ЕК Артбюро
Григорий Грязнов. Какой же ты миленький. Бумага, линогравюра. ЕК Артбюро
Сергей Хохлов. Без названия. Бумага, гелевые чернила. ЕК Артбюро
Сергей Хохлов. Без названия. Бумага, гелевые чернила. ЕК Артбюро
Сергей Хохлов. Без названия. Бумага, гелевые чернила. ЕК Артбюро
Сергей Хохлов. Без названия. Бумага, гелевые чернила. ЕК Артбюро

Выставка продолжает практику экспонирования тиражной графики. В секции примут участие российские издательства, мастерские, галереи и творческие объединения, работающие с печатной графикой и мультиплями. Объекты искусства, существующие в нескольких экземплярах, расширяют аудиторию их авторов и формируют культуру молодых или начинающих коллекционеров. Тиражное искусство стимулирует диалоги между печатником и художником, формами и листами, отпечатками друг с другом. Куратор экспозиции — граффити-художник, организатор принт-маркета «Вкус бумаги» Эльчин Али-заде.

«АРТ МОСКВА». NEXT

«АРТ МОСКВА» продолжит поддерживать молодых художников, выпускников художественных вузов, помогая встроиться в институциональную систему и начать карьеру.

«АРТ МОСКВА». Видеоарт

На специальной экспозиции Be/Longing будут представлены работы международных художников видеоарта из Китая, Великобритании, Египта и других стран. В проекте Be/Longing авторами осмысляются феномен памяти, чувства ностальгии и связи с корнями, предлагая зрителям погрузиться в процесс рефлексии и осмыслить свой собственный опыт. Активно развивающийся с 1950-60 годов, сегодня этот жанр включает в себя образовательную, развлекательную и художественную функции, доносимые с помощью многомерности работ. Вопреки мнению о том, что видеоарт – это некоммерческий жанр, лучшие образцы давно приобретаются в частные, корпоративные и музейные коллекции по всему миру.

«АРТ МОСКВА». Форум

«АРТ МОСКВА» сегодня – одна из важных событийных площадок на рынке по охвату, объёму, спектру представленных материалов и произведений искусства. Выставка берёт на себя исследовательскую и образовательную функции. В деловой программе ярмарки ежегодно проходит более 30 мероприятий – лекции, дискуссии, круглые столы.

Во второй раз пройдет Межинституциональная конференция им. Иосифа Бакштейна. Профессионалы отрасли обсудят как меняются потребности, запросы участников арт-рынка России, как ощущает себя институция в современном мире, поговорят о межинституциональном взаимодействии, задачах и проблемах институционального строительства в сфере современного искусства.

Предыдущая статья
«Павел I»: встречаем киноверсию знаменитого спектакля в постановке Театра им. Е. Вахтангова
Следующая статья
Многосерийная мелодрама «Потерянный ключ»

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru