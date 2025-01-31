Тема «АРТ МОСКВЫ» 2025 – Диалог

«АРТ МОСКВА», сочетая периоды, контексты и объекты в одном месте в одно время, расширяется до пространства диалога как необходимого условия отношений между человеком и человеком, между направлениями искусства, концепциями, художниками, галереями и институциями. Для того, чтобы лучше понять друг друга, нужно научиться вести дискуссию, ставить вопросы, искать ответы. Практику художественного взаимодействия поддержит лекционная программа Выставки.

«АРТ МОСКВА» включает в себя разделы «Современное искусство», «Классическое искусство» и «Ювелирная улица», а также специальные проекты.

Участники «АРТ МОСКВЫ» – галереи, отобранные Экспертным советом. В разделе «Классическое искусство» примут участие ведущие антикварные салоны России. Посетители «АРТ МОСКВЫ» смогут увидеть настоящие жемчужины живописных коллекций и произведений декоративно-прикладного искусства, среди которых работы выдающихся отечественных художников — В.М. Васнецова, А.Г. Венецианова, К.Е. Маковского, К.И. Горбатова, В.М. Ходасевич, И.К. Айвазовского, В.И. Сурикова, П.П. Кончаловского.

Раздел «Современное искусство» представит ведущие российские галереи, работающие с концептуальными выставочными проектами и актуальными процессами. Среди них участники из Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Краснодара, а также Турции, Ирана, Китая, Великобритании и Египта.

«Ювелирная улица» представит вниманию посетителей панораму ювелирных трендов и главных российских ювелирных брендов, которые специально к выставке готовят новые коллекции высококлассных драгоценных камней, доведенных до совершенства техник работы с драгоценными металлами, самоцветами, эмалями.

22-я ярмарка «АРТ МОСКВА» продолжает традицию спецпроектов.

Специальный проект «Ар деко. Маскоты»

Впервые в России будет показана обширная коллекция автомобильных наверший – маскотов. Они выпускались не серийно, а штучно, и рассматривались как предметы роскоши. Это знаки, которые связывают индустриальную эпоху и искусство. В ар деко базой для творческого прорыва послужили цивилизационные достижения и новации не только в сфере культуры, но и в сфере науки, техники и технологий. Крупнейшие автомобильные предприятия «Роллс-Ройс», «Испано-Сюиза», «Мерседес, «Ягуар» использовали маскоты как маркеры своей продукции, ее высокого качества и стоимости. Модели для них создавали известные художники и скульпторы своего времени – Диметру Чипарус, Фердинанд Пресс, Александр Келети, Гуаль, Джорджио Гори, Пьер ле Фагюэ, Йозеф Лоренцль, Бруно Зак. Будет представлено более 100 экспонатов из частной коллекции.

«АРТ МОСКВА». Коллекции

«АРТ МОСКВА» видит своей целью сохранение национального и мирового культурного наследия, делая акцент на популяризации коллекционирования. За всю историю на Выставке было показано более 20 выдающихся частных собраний живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.

В 2025 году свою коллекцию покажет Роман Бабичев, коллекционер и популяризатор русского искусства XX века, обладатель одной из самых значительных российских частных коллекций. Экспозиция «Люди в искусстве XX века» с разных сторон расскажет о частном мире человека русского и советского периода XX века — от 1900-х до 1960-х годов. Многие из представленных работ хорошо известны и уже стали музейной классикой, появляясь на крупных выставках последних лет – например, раннесоветский шедевр А.А. Монина «Физкультура — залог здоровья» (1929) или двойной портрет работы одной из ведущих художниц русского модерна Е.А. Киселевой – «Мать и дочь (Итальянки)», 1911.

Идею своей коллекции, связывающей воедино стилевые линии начала, середины и второй половины века, Роман Бабичев определил, как модернизм без манифеста. Портреты, собранные на выставке, также не парадны, не декларативны. Их объединяет интерес к характерной эмоции эпохи и своеобразная красота времени, по-своему ощутимая в каждой картине. При этом подходы художников различны. Здесь есть лирические портреты, жанровые вещи, есть и условные, визионерские произведения, где фигура – лишь пластическая форма (как в картине постсупрематиста К.И. Рождественского «Юноша со связкой лука» или в портрете М. Зильберман работы ленинградца Б.Н. Ермолаева). Открываясь таинственным «Портретом молодой дамы» символиста А.И. Савинова (вторая половина 1900-х), экспозиция завершается кинематографичными оттепельными сценками работы В.И. Полякова («Разговор», 1958) и А.Д. Гончарова («Внуки», 1966), предлагая зрителю самому построить сквозную связь между десятилетиями.

«АРТ МОСКВА». XX век

К юбилею Победы «АРТ МОСКВА» представит специальную экспозицию «Плакаты Великой Отечественной войны. 1941-1945». Талантливые художники того времени – Кукрыниксы, А.А. Кокорекин, В.С. Иванов, Б.П. Бобров, Дени (В.Н. Денисов) – с помощью плакатов выражали волю народа, воспитывали в людях чувство собственного достоинства, патриотизм и любовь к своей стране. Недаром пропаганду и агитацию называли третьим фронтом Великой Отечественной войны. Именно здесь разворачивалась битва за дух народа, которая, в конечном итоге и решила исход войны.

Впервые на «АРТ МОСКВЕ» будет представлен специальный проект «XX век. Советское искусство», где будут представлены все жанры этого периода – соцреализм, суровый стиль, нонконформизм, монументальная живопись – через произведения главных художников этих направлений.

«АРТ МОСКВА». Фонд

В 2025 году «АРТ МОСКВА» представит партнерскую программу по созданию художественных произведений музейного уровня. Свое участие в программе подтвердили 7 художников и архитекторов, предоставив эскизы объектов и инсталляций, создание которых можно профинансировать и получить в собственность. Объекты искусства в дальнейшем могут «жить» в жилых комплексах, салонах, отелях, галереях, повышая уровень этих объектов. Художники, подтвердившие участие в программе: А. Пономарев А. Бартенев Н. Полисский С. Шеховцов Т. Кузембаев В. Кузьмин, Д. Цветков.

«АРТ МОСКВА». Тираж

Выставка продолжает практику экспонирования тиражной графики. В секции примут участие российские издательства, мастерские, галереи и творческие объединения, работающие с печатной графикой и мультиплями. Объекты искусства, существующие в нескольких экземплярах, расширяют аудиторию их авторов и формируют культуру молодых или начинающих коллекционеров. Тиражное искусство стимулирует диалоги между печатником и художником, формами и листами, отпечатками друг с другом. Куратор экспозиции — граффити-художник, организатор принт-маркета «Вкус бумаги» Эльчин Али-заде.

«АРТ МОСКВА». NEXT

«АРТ МОСКВА» продолжит поддерживать молодых художников, выпускников художественных вузов, помогая встроиться в институциональную систему и начать карьеру.

«АРТ МОСКВА». Видеоарт

На специальной экспозиции Be/Longing будут представлены работы международных художников видеоарта из Китая, Великобритании, Египта и других стран. В проекте Be/Longing авторами осмысляются феномен памяти, чувства ностальгии и связи с корнями, предлагая зрителям погрузиться в процесс рефлексии и осмыслить свой собственный опыт. Активно развивающийся с 1950-60 годов, сегодня этот жанр включает в себя образовательную, развлекательную и художественную функции, доносимые с помощью многомерности работ. Вопреки мнению о том, что видеоарт – это некоммерческий жанр, лучшие образцы давно приобретаются в частные, корпоративные и музейные коллекции по всему миру.

«АРТ МОСКВА». Форум

«АРТ МОСКВА» сегодня – одна из важных событийных площадок на рынке по охвату, объёму, спектру представленных материалов и произведений искусства. Выставка берёт на себя исследовательскую и образовательную функции. В деловой программе ярмарки ежегодно проходит более 30 мероприятий – лекции, дискуссии, круглые столы.

Во второй раз пройдет Межинституциональная конференция им. Иосифа Бакштейна. Профессионалы отрасли обсудят как меняются потребности, запросы участников арт-рынка России, как ощущает себя институция в современном мире, поговорят о межинституциональном взаимодействии, задачах и проблемах институционального строительства в сфере современного искусства.