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ДомойМоскваПремьера романтического фильма «Разбитые сердца» состоялась в Москве!    

Премьера романтического фильма «Разбитые сердца» состоялась в Москве!    

editor
By editor
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Исполнительный директор Capella Film Вера Фетищева
Исполнительный директор Capella Film Вера Фетищева. Фото © Ксения Угольникова

24 января в кинотеатре «Синема Парк Европейский» состоялась зрительская премьера фильма «Разбитые сердца» («L’Amour ouf»). В широкий прокат картина вышла 30 января.

Фильм представила Исполнительный директор Capella Film Вера Фетищева. Премьеру посетили блогеры, актеры дубляжа, кинокритики: Кристи Крайм, Тоня Сальникова, Андрей Бацуев, Эвелин Акуа, Арус Хосунц, Алиса Ефименко, Степан Студилов, Евгения Кушнир, Марсель Македонский, Николай Никулин, Тимур Алиев, Юлия Шагельман, Екатерина Бордачева и другие.

Еще до начала фильма гости смогли погрузиться в атмосферу любви и романтики: на входе в зал их ждали печенья с предсказаниями и пригласительные в форме сердец.

По сюжету фильма, молодой парень влюбляется в скромную одноклассницу из хорошей семьи, но соблазны улиц уводят его на темную сторону. Роковой случай и предательство разлучают их на много лет. Встретившись снова, они понимают, что созданы друг для друга. Однако ее новая жизнь и его старые враги не позволяют им быть вместе. Сможет ли любовь победить, когда весь мир против?

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