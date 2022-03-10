Тематические экскурсии в Музее кукол ко Дню драгоценностей

День драгоценностей отмечают 13 марта — праздник, который объединяет всех ценителей украшений. Познакомиться с историей использования самоцветов в украшении костюмов и декоративно-прикладном искусстве и научиться отличать настоящий камень от подделки можно на экскурсиях в Музее кукол, которые пройдут 12 и 13 марта в 13:00.

На экскурсии можно будет отследить путь трансформации ювелирного искусства от формы оберега и отображения социального статуса до украшения, которое носят для удовольствия, красоты и выражения индивидуальности; от украшений, сделанных из органических подручных материалов до изысканных произведений, для изготовления которых использовалось золото и драгоценные камни.

Участники экскурсии узнают, когда драгоценные камни начали использовать на Руси, как зародилось ювелирное искусство и как золотое шитье стало частью истории русского костюма. Также в рамках экскурсии будет проведен практический мастер-класс по определению настоящих камней и подделок.

Принять участие в экскурсии можно по билетам в музей, необходима предварительная запись по телефону +7 (985) 420-81-55 или через аккаунт музея в «Инстаграме».

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