Выставка студенческих архитектурных проектов  МГАХИ имени В.И. Сурикова открывается в МВК РАХ

16 марта 2022 года Российская академия художеств представляет выставку студенческих архитектурных проектов, посвященную 20-летию факультета архитектуры Московского государственного академического художественного института им. В.И. Сурикова.

Архитектурное направление является достаточно молодым для данного института: до 2001 года здесь проходили профессиональную подготовку лишь будущие художники, скульпторы и искусствоведы. Показанные в экспозиции работы воспитанников профильной кафедры выступают в качестве промежуточного итога двадцатилетнего существования факультета.

Залы МВК РАХ кажутся наиболее логичным местом для проведения отчетной выставки, поскольку инициатива открытия архитектурного направления в МГАХИ им. В.И. Сурикова принадлежит Президенту Российской академии художеств Зурабу Константиновичу Церетели. Создание архитектурного факультета продолжило традицию Императорской академии, где художники и архитекторы обучались совместно.

Факультет архитектуры представляет собой модель архитектурного вуза, заключенную в среду академического художественного института. Небольшие академические группы студентов, традиционные для Суриковского института, делают обучение практически индивидуальным. Это способствует формированию высокого профессионального уровня выпускников.

Коллаборация архитекторов и инженеров на одной кафедре позволяет согласованно работать и гибко менять процесс обучения, быстро реагируя на изменения актуальных задач в архитектуре. Художественные дисциплины (живопись, рисунок, скульптуру) студенты-архитекторы осваивают под руководством выдающихся художников и скульпторов, педагогов соответствующих кафедр института.

Будущие архитекторы работают индивидуально и группами: создают коллективные междисциплинарные проекты со студентами–скульпторами, проводят совместные исследования со студентами факультета теории и истории искусства. Такой опыт в России является уникальным для обучающихся по специальности «Архитектура», что неоднократно отмечалось в профессиональном сообществе. Учащиеся регулярно принимают участие в крупных всероссийских и международных конкурсах и получают самые высокие награды.

Студенты факультета архитектуры после 3 и 4 курсов проходят проектно-технологическую практику в ведущих архитектурных бюро и строительных компаниях, а после завершения обучения многие выпускники приходят работать в эти организации. На сегодняшний день большинство выпускников факультета работают по специальности.

Экспозиция состоит из более полусотни ученических и выпускных работ в виде планов и 3D-моделей жилых кварталов, театров и музеев, выполненных с применением новейших технологий в сфере архитектурного проектирования. Студенческие проекты являются наглядной демонстрацией успешного развития архитектурного факультета за столь короткий срок и дают зрителю развёрнутое представление об учебном процессе.

Выставка завершит работу 10 апреля.

Бабанова Валерия. Культурный центр в Ногинске. Выпускная квалификационная работа. Фрагмент

Бондаревская Мария. Бумажная пластика

Гилманова Вероника. Жилой район

Григорьева Мария, Окулова Юлия. Историко-культурный центр на Восточной улице. Выпускная квалификационная работа. Фрагмент

Кузнецова Виктория. Драматический театр на улице Садовническая

Меркулова Дарья. Арт-центр на Михайловской улице в Москве. Выпускная квалификационная работа. Фрагмент

Сосновская Дарья. Бумажная пластика

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