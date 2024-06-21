Первыми инициативами Ассоциации городов и муниципалитетов БРИКС+ стали проекты в сфере образования

Руководство Ассоциации городов и муниципалитетов БРИКС+ начнет свою деятельность с запуска сразу двух образовательных проектов – базы урбанистических решений Shared City и международной библиотеки городов БРИКС+. Проекты помогут наладить обмен опытом и знаниями между 18260 городами в составе Ассоциации.

На Международном форуме городов БРИКС+ мэр Казани Ильсур Метшин представит проект Shared City – общую базу успешных решений во всех сферах городской инфраструктуры. На данный момент в этой базе представлены 200 кейсов из 104 городов (34 стран мира). Проект упрощает обмен опытом между муниципалитетами со всего мира: каждый город может поделиться своими практиками и в свободном порядке ознакомиться с чужими. Никаких ограничений по направленности нет – можно рассказать и про инновационные подходы к сохранению энергии, и про обустройство общественных зон.

Shared City сыграет важную роль в развитии сети контактов между муниципалитетами в составе Ассоциации. Местные власти смогут заимствовать успешные решения у своих коллег и гораздо быстрее внедрять новые технологии, что положительно скажется на качестве жизни более 2,5 миллиардов людей.

Мэрия Казани также запустит проект международной библиотеки городов БРИКС+. В формировании книжного фонда библиотеки будут участвовать мэры и лидеры ассоциаций, приехавшие на Международный форум городов БРИКС+. Каждый из них привезет с собой свои любимые произведения: сказки, поэмы, повести, романы и любые другие книги. Мэр Казани Ильсур Метшин, например, передаст в библиотеку сборник сказок Габдуллы Тукая – важного татарского поэта, который определил вектор развития татарской литературы в двадцатом веке. В рамках инициативы также особенно приветствуются произведения локальных авторов, рассказывающих об уникальных традициях и быте отдельных городов.

Проект поможет наладить культурный обмен между городами БРИКС+ и станет символом принципов взаимоуважения и открытости, на которых строится объединение. Разнообразный фонд новой библиотеки будет включать в себя произведения авторов из Китая, Индии, Ирана, Бразилии, ЮАР, Чили, Аргентины, а также из стран постсоветского пространства – Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана и Белоруссии. Изначально фонд будет включать в себя около 200 книг, и их количество будет пополняться по мере расширения Ассоциации городов и муниципалитетов БРИКС+.

Все книги будут храниться в здании культурного центра «Казань» – важного памятника советской архитектуры и одной из самых популярных достопримечательностей в городе. С 2020 года в этом культурном центре располагается Национальная библиотека Республики Татарстан. Сегодня библиотека содержит более трех миллионов письменных документов, среди которых как национальные, так и зарубежные издания.