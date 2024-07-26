Главные поклонники антиутопий живут в Адыгее и Северной Осетии 

26 июля 1894 года родился Олдос Хаксли, английский фантаст и автор одной из самых известных антиутопий — «О дивный новый мир». В преддверии юбилея писателя книжный сервис Литрес проанализировал продажи художественных книг об альтернативном устройстве общества с 1 июня 2021 по 30 июня 2024 года и определил, в каких регионах России они пользуются наибольшим спросом.

Лидеры среди округов с самой высокой долей продаж антиутопий — Центральный (18,97%), Приволжский (15,26%) и Северо-Западный (11,47%).

Среди отдельных регионов книги про альтернативное устройство общества пользуются наибольшим спросом в Адыгее: там процент покупок составил 1,36% от общего количества проданных книг в регионе. Далее в рейтинге расположились Северная Осетия и Москва с результатами 1,30% и 1,27% соответственно. На четвертом месте находится Санкт-Петербург с показателем 1,21%, а замыкают топ-5 регионов Еврейская автономная область и Ямало-Ненецкий автономный округ с равными результатами — 1,19%. После — с небольшим отрывом идут Ярославская (1,17%), Ленинградская (1,16%), Новосибирская (1,15%) и Тульская (1,15%) области.

Меньше всего антиутопии вызывают интерес у жителей Карачаево-Черкесии, Калмыкии и Ингушетии. Продажи книг этого жанра в регионах составили 0,71%, 0,54% и 0,40% соответственно.

Самой востребованной антиутопией в регионах стала книга digital-автора Литрес Дема Михайлова «ПереКРЕСТок одиночества» в 4 частях. Ее активнее всего читали в Еврейской АО, Алтайском крае, Амурской и Воронежской областях. В республике Адыгея, где антиутопии наиболее популярны, на первом месте расположилось произведение Ольги Усковой «Этюды черни».