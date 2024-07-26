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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Домой366INFO.RUГлавные поклонники антиутопий живут в Адыгее и Северной Осетии 

Главные поклонники антиутопий живут в Адыгее и Северной Осетии 

editor
By editor
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антиутопия

26 июля 1894 года родился Олдос Хаксли, английский фантаст и автор одной из самых известных антиутопий — «О дивный новый мир». В преддверии юбилея писателя книжный сервис Литрес проанализировал продажи художественных книг об альтернативном устройстве общества с 1 июня 2021 по 30 июня 2024 года и определил, в каких регионах России они пользуются наибольшим спросом.

Лидеры среди округов с самой высокой долей продаж антиутопий — Центральный (18,97%), Приволжский (15,26%) и Северо-Западный (11,47%). 

Среди отдельных регионов книги про альтернативное устройство общества пользуются наибольшим спросом в Адыгее: там процент покупок составил 1,36% от общего количества проданных книг в регионе.  Далее в рейтинге расположились Северная Осетия и Москва с результатами 1,30% и 1,27% соответственно. На четвертом месте находится Санкт-Петербург с показателем 1,21%, а замыкают топ-5 регионов Еврейская автономная область и Ямало-Ненецкий автономный округ с равными результатами — 1,19%. После — с небольшим отрывом идут Ярославская (1,17%), Ленинградская (1,16%), Новосибирская (1,15%) и Тульская (1,15%) области.

Меньше всего антиутопии вызывают интерес у жителей Карачаево-Черкесии, Калмыкии и Ингушетии. Продажи книг этого жанра в регионах составили 0,71%, 0,54% и 0,40% соответственно. 

Самой востребованной антиутопией в регионах стала книга digital-автора Литрес Дема Михайлова «ПереКРЕСТок одиночества» в 4 частях. Ее активнее всего читали в Еврейской АО, Алтайском крае, Амурской и Воронежской областях. В республике Адыгея, где антиутопии наиболее популярны, на первом месте расположилось произведение Ольги Усковой «Этюды черни».

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