В Московской консерватории состоится сонатный вечер

26 мая на сцену Малого зала выйдут скрипач Степан Якович и пианист Павел Нерсесьян. Музыканты подготовили камерную программу – сочинения Бетховена, Бриттена, Грига и Брамса.

Павел Нерсесьян известен своей способностью играть убедительно и интересно в любой области фортепианного репертуара. Этот музыкант был удостоен премий на всех конкурсах, в которых он принимал участие, включая конкурс имени Л. ван Бетховена в Вене, Паломы О`Ши в Сантандере (Испания), конкурсы в Дублине и Токио, где пресса отмечала: «…Он отличается совершенно особым стилем исполнения... Он… свободный дух, освещающий сцену своим ярким темпераментом, индивидуальными красками и богатым воображением...».

«Интерпретация никогда не открывает всего, что есть в музыке, — делился П. Нерсесьян в беседе с журналисткой Ириной Шымчак. — Можно сравнить это, например, со священными текстами. Толкование их не заканчивается никогда. Музыкальный, поэтический смысл до конца не исчерпывается. Каждый новый восприимчивый человек приходит со своим пониманием… Нужно подготовить выступление, как поэтическое послание, информацию. И ещё очень важно музыку подать, как сюжет».

Степан Якович окончил Московскую консерваторию и аспирантуру (класс профессора И.В. Бочковой). В качестве солиста выступал с симфоническими оркестрами под управлением В. Полянского, Э. Серова. И. Шпиллера, Дж. Кахидзе, А. Вольмера.

С 2005 по 2012 год С. Якович занимал пост концертмейстера камерного ансамбля «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета, в дуэте с которым неоднократно исполнял «Концертную симфонию» В.А. Моцарта в Германии, Италии, Франции, Испании, Португалии, Японии и Гонконге. С 2012 по 2018 годы — первый скрипач Государственного квартета имени М.И. Глинки.

Как камерный исполнитель выступал в ансамбле с В. Третьяковым, Ю. Башметом, В. Репиным, Ю. Истоминым, Н. Цнайдером, М. Брунелло, А. Князевым, А. Мельниковым, В. Мищуком на международных фестивалях в городах Стреза, Сиена, Тур (Франция), Бат (Англия), Кройт, Кронберг, Эльмау (Германия), о. Эльба (Италия), а также на «Декабрьских вечерах» (Москва). В 1995 году удостоен премии имени Олега Кагана «За исполнение музыки Моцарта» на международном конкурсе имени Ю. Башмета в Москве.

Начало в 19:00.

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