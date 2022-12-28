В Московской консерватории проходит новогодний фестиваль

По 13 января в Малом, Рахманиновском зале, а также в Концертном зале им. Н.Я. Мясковского выступят лучшие российские музыканты — известные артисты и воспитанники консерватории, молодёжные оркестры и крупные ансамбли, которые подготовили праздничную новогоднюю программу для всех ценителей высокого искусства.

30 декабря Рахманиновский зал озарит «Новогодний фейерверк»: молодые пианисты Энджел Вонг, Ева Геворгян, Фатима Дзусова, Елисей Мысин, Владислав Хандогий, Даниил Цветков, Мариамна Шерлинг, Антон Яшкин продемонстрируют, как может звучать рояль в две, в четыре и в восемь рук.

Сразу несколько концертов можно будет посетить 31 декабря, незадолго до боя курантов. В 12.00 в Малом зале слушателей поздравят органисты Московской консерватории, а в 15.00 в Рахманиновском – квартет флейт «Сиринкс» и Московский флейтовый ансамбль. Чжан Мэнвэнь (сопрано), Давид Саникидзе (тенор) и Василий Сальников (фортепиано) закружат в ритме вальса в 19.00, а параллельно с ними коллектив «Yunash bros» устроит незабываемую «Ночь в Барселоне» в Рахманиновском зале.

В Новом, 2023 году, фестиваль продолжится выступлением ансамбля «Telemann Consort Moscow», которые представят рождественскую музыку Германии, Франции, Италии, Англии. А 13 января, в Старый Новый год, по традиции выступит ансамбль «Студия новой музыки» с ярко-говорящей программой «Happy New Music!».

Концерты фестиваля «Новый год в консерватории» будут полны сюрпризов и неожиданностей. Внезапные сопоставления образов и стилей, в том числе, необычных исполнительских составов, соседство на сцене мэтров исполнительского искусства и молодых, но уже получивших широкое признание музыкантов — всё это подарит яркие художественные впечатления, вдохновение и радостное настроение.

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