Михаил Александрович Нефедов обладает феноменальной памятью, преподает в университете теорию вероятности и матстатистику. Михаил Александрович помнит все, что когда-либо слышал, видел или читал. Его голова — огромное хранилище всевозможной информации. Михаил узнает, что его сын-подросток серьезно болен и лечение потребует многомиллионной суммы. Продав квартиру, Нефедов делает идеально просчитанную ставку на матч местной футбольной лиги, но… проигрывает. Ошибиться он не мог, а значит, в уравнении есть неучтенная переменная. И это — подпольный букмекерский бизнес, где результаты игр подтасовываются. Михаил вычисляет организаторов теневого бизнеса и требует у них свой выигрыш. Так начинается противостояние университетского преподавателя с букмекерской мафией. Ради спасения сына гений-математик Михаил Нефедов вступит на «тропу войны» — на его примере зритель убедится, что интеллект вполне может противостоять грубой силе. Лишенный эмоций, привязанностей и страха гений не спасует ни перед чем... Но однажды он обнаружит себя человеком — уязвимым, зависимым и по-настоящему живым.

«Это история не совсем обычного человека, уникальные способности которого заводят его слишком далеко в поисках справедливости. Знаю по себе, зрителям нравится наблюдать за сюжетом, в котором важная роль отводится интеллектуальной игре, интеллектуальному противостоянию. Но, поверьте, есть множество других причин, по которым этот сериал зацепит аудиторию», – говорит актер Илья Маланин.

«Мне особенно запомнились все сцены с моими молодыми товарищами по съемкам: артистами Софьей Шидловской, Евгением Егоровым и Глебом Шевниным. Мы были не знакомы до съемок, но ансамбль сложился просто невероятный. Я сейчас вспоминаю об этом проекте, как о каком-то Краснодарском кинолагере, где всегда, даже на самых тяжелых сменах, было очень тепло, уютно и весело. Надеюсь, зритель тоже прочувствует эту крутую атмосферу, а после просмотра удостоверится, что вся наша жизнь — игра, а деньги — крутой способ вести счет». – делится актер Даня Кисилев.

«Сюжеты, где в центре внимания гений, всегда привлекали зрителя. «Теория больших денег» — это еще и прекрасный актерский состав, захватывающая и очень эмоциональная история. И, конечно, мир игроков и букмекеров, закрытый и очень любопытный всем, кто с ним не знаком», – рассказывает заместитель генерального директора по контенту Иви Иван Гринин.

«Для нас это знаковый проект. Мы всегда исходим из того, что было бы интересно нам самим. Я обожаю истории, в которых остросюжетные приключения соседствуют с чем-то особенным. В нашем случае — с математической статистикой, которая перестает быть скучной наукой и становится супероружием нашего главного героя», - комментирует продюсер Андрей Золотарев.

«Не могу сказать, что нам было легко сделать этот проект, но сейчас уже точно понятно, что весь этот пот и кровь того стоили. Это история про очень непростого и очень нелюдимого человека, который со временем становится для нас, зрителей, самым родным. Мы очень благодарны нашим партнерам, которые поверили в нас и помогли довести «Теорию больших денег» до конца», - сообщает продюсер Алена Акимова.

Продюсерами сериала выступили Вадим Соколовский, Илья Бурец, Василий Балашов, Андрей Золотарев и Алена Акимова. Режиссерами — Филипп Файберг и Ксения Мирошник. Главные роли в сериале исполнили Илья Маланин, Мария Шумакова, Нино Нинидзе и Иван Фоминов. В проекте также снялись Филипп Рейнхардт, Дмитрий Шевченко, Евгений Егоров, Даня Киселев, Софья Шидловская и другие.

Visited 1 times, 1 visit(s) today