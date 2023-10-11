Среди звезд, посетивших открытие, были Посол Италии в Москве Джорджо Стараче, актрисы Александра Ревенко, Даша Верещагина, Лиза Ищенко, Юлия Хлынина, Лянка Грыу, Виктория Корлякова, Клавдия Коршунова, Маргарита Аброськина, Маша Лобанова, Рената Пиотровски, Антонина Рыбаловлева, актер Андрей Фомин, актер и модель Давид Ниамеди, актер дубляжа Карен Арутюнов, актриса и блогер Саша Морозова, телерадиоведущая Лена Абитаева, продюсер Илья Бачурин, режиссеры Владимир Мункуев, Иван Твердовский, Алексей Степанов, Максим Кулагин, Евгений Бакиров, продюсер Василий Соловьев, телеведущий Владислав Флярковский, шеф-редактор «Сити» Евгения Смурыгина, стилист Алексей Горбатюк, модельер Ольга Якубович и другие.

Открыла фестиваль российская премьера фильма-номинанта каннской «Золотой пальмовой ветви» «Химера» итальянского режиссера и мастера «магического неореализма» Аличе Рорвахер от прокатной кинокомпании Кино.Арт.Про. В главных ролях — легендарная Изабелла Росселлини и Джош О’Коннор.

Перед показом директор КАРО.Арт Максим Горбов приветствовал первых зрителей фестиваля со сцены: «Этот фестиваль – квинтэссенция всего того, что мы с нашими кураторами КАРО.Арт делаем в течение года. Мы выбрали на фестивале три направления – кинематограф прошлого, настоящего и будущего. Мы обращаемся к памяти, следим за действительностью и стараемся вместе с кино понять, каким же будет наше будущее. Главная особенность нашего фестиваля – у нас нет жюри, у нас нет конкурсной программы. И на самом деле главная наша ценность – наш зритель».

Фильм-открытие фестиваля «Химера», отмеченный Премией французской ассоциации киноискусств (AFCAE), после просмотра обсудил со зрителями киновед и постоянный эксперт КАРО.Арт Всеволод Коршунов: «Аличе Рорвахер особняком стоит в истории современного итальянского кино. В ее творчестве сочетаются сразу несколько эстетических ветвей, тенденций и традиций, ее очень сложно причислить к современному итальянскому кино. С одной стороны, она как будто бы тянет линию неореализма: бедняки, социальные низы, маргинальные элементы, бесприютная жизнь в Италии 80-х. С другой стороны, к исследованию реальности примешивается метафорика, поэтическая образность. На какие-то считанные мгновения – вдруг – просвечивает поэзия, что-то символическое, и оно очень хрупкое, оно очень быстро может исчезнуть. Отсюда возникает тоска о красоте, которая может исчезнуть и еще неизвестно, когда вернется. Это особый поэтический взор, особое поэтическое видение».

В программе фестиваля российская премьера фильма-победителя Канн «Анатомия падения» (реж. Жюстин Трие, 2023), «Омен» (реж. Балоджи, 2023), «В паутине» (реж. Ким Чжи-ун, 2023), «Следующая жертва» (реж. Чон Джу-ри, 2022) и отреставрированная классика: «Долина Авраама» патриарха португальского кинематографа Мануэла де Оливейра, впервые в России в формате 4К будет показан отреставрированный сборник «Возвращение к разуму» сюрреалиста Ман Рэя, музыку к которому написал Джим Джармуш.

В программе «Остров Русский» — московские и несколько мировых премьер российских фильмов: «Блажь» (реж. Ильи Поволоцкий), «Отпуск в октябре» (реж. Роман Михайлов), «Вверх, вниз» (реж. Андрей Сильвестров), «Лови ночь» (реж. Прокопий Бурцев), «Крецул» (реж. Александра Лихачева), «Свет» (реж. Антон Коломеец), «Русские сны» (реж. Антон Елисеев), «Лиссабон» (реж. Светлана Филиппова), «Я твой бог: криками на бэках» (реж. Артур Комиссаров), «Год рождения» (реж. Михаил Местецкий).

После окончания московской программы фестиваль пройдет в Петербурге, Краснодаре и Новосибирске.

Visited 1 times, 1 visit(s) today