В Общественной палате РФ состоялось подписание соглашения о партнерстве между Фондом «Круг добра» и ГК «Рики»

12 февраля в Общественной палате Российской Федерации состоялась официальная церемония подписания соглашения о сотрудничестве между группой компаний «Рики» и Фондом поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями «Круг добра». Свои подписи под документом поставили председатель правления фонда «Круг добра», председатель Комиссии Общественной палаты РФ по вопросам социального партнерства, попечения и развитию инклюзивных практик протоиерей Александр Ткаченко и генеральный директор ГК «Рики» Юлия Немчина.

Документ предусматривает совместную работу по созданию и распространению просветительского контента, направленного на поддержку детей с тяжелыми заболеваниями, развитие инклюзивной культуры и вовлечение широкой общественности в благотворительность.

Подписание соглашения о сотрудничестве с Фондом «Круг добра» стало важной частью большого разговора о развитии социального партнёрства, тенденций развития благотворительной сферы.

Во встрече приняли участие представители органов власти, руководители известных российских НКО, благотворительных фондов, пациентских организаций, представители региональных общественных палат.

Участники встречи и создатели нового сериала обменялись мнениями о новом проекте ГК «Рики» и его социальной значимости для широкой аудитории.

Александр Журавский, заместитель начальника Управления Президента России по общественным проектам:

«Мы являемся свидетелями общественно-художественной инициативы, когда, компания, которая традиционно делает содержательный анимационный контент – всегда умный, просветительский, семейный – ориентировалась на важную социальную миссию: рассказать детям о том, что такое благотворительность. Мне кажется, это очень удачная попытка и правильный подход. Жизнь показывает, что ценности взаимопомощи, которые являются для нас традиционными, ценности гуманизма порой пытаются объяснить очень сложно, а гуманизм – это просто человечность. Проявление человеческих качеств в сложных жизненных ситуациях – это, наверное, и есть то самое искомое, на что направлен этот проект. Дети будут понимать, что в трудных жизненных ситуациях нужно не рассуждать, а просто прийти и помочь, как это делали Тимур и его команда в произведении Аркадия Гайдара. Мы, собственно, и учились по нему проявлению личной вовлеченности в чужую беду. Поэтому спасибо, что вы формируете этот круг добра вместе, расширяете круг эмпатии, круг такого ответственного отношения к чужой беде и нуждам. Мне кажется, это очень хорошее начало. Будем ждать следующих серий и вместе с детьми изучать “Азбуку благотворительности”».

Протоиерей Александр Ткаченко, председатель правления Фонда «Круг добра», председатель Комиссии Общественной палаты по вопросам социального партнерства, попечения и развитию инклюзивных практик:

«Искренне надеюсь, что “Азбука благотворительности” будет полезна и для детей, и для родителей, для учителей, для некоммерческих организаций – всех, кто размышляет о развитии эмпатии у детей, формировании традиций благотворительности. Мы нашли язык, который будет понятен всем, будет учить творить добро. Язык мультфильма, язык сказки, притчи – это лучшая форма передачи важных истин. Господь поэтому и говорил языком притчи, потому что это язык образа, который понятен многим и каждый из него берет сакральные смыслы».

Юлия Немчина, генеральный директор ГК «Рики»:

«Сегодня мы всё чаще наблюдаем, что креативные индустрии становятся двигателем перемен в разных отраслях. Партнёрство ГК “Рики” и Фонда “Круг добра” может стать импульсом для других компаний, направлением для синергии творчества и социальных практик, а также примером для подрастающего поколения, демонстрирующим важные ценности. Уверена, что это сотрудничество будет масштабироваться и развиваться».

Иван Снежкин, ответственный редактор Департамента редакционной работы АНО «Институт развития интернета»:

«Наш институт поддерживает детский контент, это для нас одно из важнейших направлений. Дух захватывает от того, насколько это интересно и какая это большая ответственность. Со взрослыми сложно договориться ”через экран”, а уж с детьми договориться – это вообще высший пилотаж. Поэтому мы очень доверяем тому, что делают наши коллеги из компании “Рики”, у них большая история успеха проектов, на их мультфильмах выросло не одно поколение детей. В “Азбуке благотворительности” кроются очень важные смыслы, которые преподносятся в понятной и игровой форме. Мало у кого получается сделать это так ненавязчиво, так искренне и по-доброму».

10-серийный цикл «Азбука благотворительности со Смешариками» создан при поддержке АНО «Институт развития интернета (ИРИ).

По мнению создателей «Азбуки благотворительности со Смешариками», этот образовательный проект должен расширить аудиторию благотворительных проектов и помочь детям понять, какими бывают добрые дела.